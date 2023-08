Roberto Mancini räumt seinen Posten als Nationaltrainer Italiens. Bild: keystone

Verlässt er Italien für Saudis? Abgang von Nationaltrainer Roberto Mancini sorgt für Ärger

Italien verdaut die Art und Weise, wie Roberto Mancini am Wochenende seinen Rücktritt als Trainer des Nationalteams bekannt gegeben hat, nicht wirklich. «Das ist unentschuldbar», donnert die «Gazzetta dello Sport».

Julien Caloz / watson.ch/fr

Roberto Mancini war in Italien sehr beliebt, aber das ist vielleicht schon Schnee von gestern. Denn der Trainer, den die Italiener liebevoll «Mancio» nannten und der das Spiel der Nationalmannschaft umgestaltete, wodurch er sie bei der EM 2021 zum Titel führte, schockierte am Wochenende viele, als er zehn Monate vor der Europameisterschaft in Deutschland überraschend seinen Abschied verkündete. Damit hinterlässt der Trainer die «Nazionale» in einer Zwickmühle, aber das ist nicht der Hauptvorwurf, der ihm gemacht wird.

Was im Stiefel sehr missfiel, war die Art und Weise, wie Roberto Mancini, der schon als Spieler unberechenbar war, seinen Posten, den er seit Mai 2018 innehatte, verliess. Der in Jesi nahe Ancona geborene Mancini schickte am späten Samstagabend eine einfache E-Mail an den Verband. Eine Methode, die Stefano Barigelli schockierte. Der Chefredakteur der La Gazzetta dello Sport holte seine Feder hervor, um die ritterlichen Manieren des 58-jährigen «Mister» anzuprangern.

«Mancini hat keine Ausreden. Man läuft nicht vor der Nationalmannschaft weg. Man kann einen Posten plötzlich verlassen, auch den der «Azzurri», aber nicht so, mit einer einfachen E-Mail, ohne sich um jemanden zu kümmern: Fans, Enthusiasten, und auch Italiener, die sich nicht für Fussball, aber für Italien interessieren.»

An der EM 2020 führte Mancini sein Heimatland zum Titel. Bild: keystone

Die Tifosi warteten das ganze Wochenende auf Erklärungen von ihrem ehemaligen Trainer. Sie kamen nie. Mancini, der gerade erst zum Koordinator der Nationalmannschaften (von der U20 bis zur A-Mannschaft) ernannt worden war und Anfang August seinen Stab umstrukturiert hatte, sprach lediglich von einer «persönlichen Entscheidung». Diejenigen, die «il Mancio» kennen, glauben, dass die fünf Jahre mit Höhen, aber auch Tiefen (Nichtqualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar) den Menschen und den Trainer hart getroffen haben.

Aber in Italien sind auch viele der Meinung – und das ist für sie noch schmerzhafter –, dass Mancini sich für das Geld entschieden hat und dass er nur zurückgetreten ist, um auf der Bank der saudi-arabischen Nationalmannschaft zu sitzen. «Der Wind des Zynismus, des Geldes als einzigem Wert, absolut und zerstörerisch, weht stark im Fußball», beobachtet Stefano Barigelli und betont, dass «die Einhaltung von Vereinbarungen, Verträgen und dem gegebenen Wort nicht existiert. Schlimmer noch, sie wird als ein Werkzeug der Narren angesehen.»

Die italienische Presse sieht Mancini bereits in Saudi-Arabien. bild: gazzetta dello sport

Die «Squadra Azzurra» wird nicht viel Zeit haben, um Mancini zu hinterherzutrauern. Zum einen, weil sie sich auf ihre nächsten beiden Spiele am 9. und 12. September (in Nordmazedonien und anschliessend gegen die Ukraine) in der EM-Qualifikation vorbereiten muss.

Zweitens und vor allem, weil sie einen Ersatz für ihren scheidenden Coach finden muss.

Trainierte zuletzt Tottenham und könnte nun nach Italien zurückkehren: Antonio Conte. Bild: keystone

Es kursieren die Namen Antonio Conte und Luciano Spalletti. Ersterer ist frei, letzterer leitete zuletzt Napoli, entschied sich nach dem Meistertitel aber für eine Pause. Für den italienischen Fussballverband könnte er diese aber vorzeitig beenden.