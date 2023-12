Gegen Augsburg spielt der BVB 1:1 unentschieden. Bild: keystone

BVB-Trainer Terzic über Gerüchteküche: «Wichtig ist, was das Team über mich denkt»

Nach einem Zwischenhoch in der Champions League liess Vize-Meister Dortmund am Samstag in der Liga gegen Augsburg erneut Punkte liegen und droht den Anschluss an die Spitze zu verlieren – zehn Punkte beträgt der Rückstand auf Leverkusen auf dem ersten Platz. Die Luft für Trainer Edin Terzic wird dünner und die Gerüchteküche brodelt bereits.

TV-Experte Jan Aage Fjörtoft hatte rund um das Champions-League-Spiel des BVB gegen Paris Saint-Germain (1:1) auf der Nachrichtenplattform X (vormals Twitter) Spekulationen in Umlauf gebracht, der in Manchester stark in der Kritik stehende ten Hag könnte der neue Coach in Dortmund werden. «Wichtig ist, was das Team über mich denkt und die Leute, die mich jeden Tag beim Arbeiten beobachten können. Und die geben mir ein gutes Gefühl» meinte Terzic zu Fjörtofts Aussagen.

Nach der gestrigen Niederlage gegen Augsburg wurde Terzic von einer Moderatorin des TV-Senders Sky schliesslich direkt auf das Gerücht angesprochen. Auf die Frage, ob er die Hintergrundgeräusche ausblenden könne, meinte der Trainer sichtlich genervt: «Wie soll ich das denn ausblenden, wenn sie mich jetzt schon zweimal darauf ansprechen? Ausblenden kann ich das nicht.»

Der Verein liess verlauten, dass intern keine Trainerdiskussion geführt werde.

(kat/t-online)