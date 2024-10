Torschütze John Stones (links) und Jack Grealish feiern den späten Siegtreffer von ManCity. Bild: keystone

Liverpool gewinnt Spitzenspiel ++ ManCity siegt in der 95. Minute

Bundesliga

Holstein Kiel – Union Berlin 0:2

Aufsteiger Kiel isst in der höchsten Liga weiter hartes Brot. Die «Störche» warten auch nach sieben Runden auf ihren ersten Sieg, nur Bochum liegt noch hinter ihnen.

Unions Matchwinner Rothe. Bild: www.imago-images.de

Gegen Union Berlin, das sich mit dem Sieg im erweiterten Spitzenfeld etablierte, geriet Kiel nach 18 Minuten in Rückstand; Aljoscha Kemlein hatte getroffen. Kurz vor dem Ende machte Tom Rothe mit seinem Treffer zum 2:0 den Deckel drauf.

Holstein Kiel – Union Berlin 0:2 (0:1)

15'034 Zuschauer. - Tore: 18. Kemlein 0:1. 89. Rothe 0:2.

Wolfsburg – Werder Bremen 2:4

Wolfsburg und Werder boten ein Torspektakel. Die vier Gegentreffer, die die «Wölfe» kassierten, könnten eine Chance für den Schweizer Verteidiger Cédric Zesiger sein. Er hatte einmal mehr auf der Ersatzbank Platz nehmen müssen.

Wolfsburg – Werder Bremen 2:4 (1:1)

28'917 Zuschauer. - Tore: 19. Tiago Tomás 1:0. 45. Weiser 1:1. 51. Agu 1:2. 67. Ducksch 1:3. 72. Grüll 1:4. 79. Mæhle 2:4. - Bemerkungen: 68. Rote Karte gegen Wimmer (Wolfsburg, grobes Foul). Wolfsburg ohne Zesiger (Ersatz).

Premier League

Liverpool – Chelsea 2:1

Mohamed Salah war der Matchwinner für den Sieg des FC Liverpool. Die Reds verteidigten dank den drei Punkten ihre Tabellenführung.

Der Ägypter Salah schoss den ersten Treffer vom Penaltypunkt aus selber und er gab den Assist zum Siegtor. Dieses war die Antwort Liverpools auf Chelseas Ausgleich nur zwei Minuten zuvor.

Glückliche Spieler, glückliche Fans. Bild: keystone

Liverpool – Chelsea 2:1 (1:0)

Tore: 29. Salah (Penalty) 1:0. 48. Jackson 1:1. 51. Jones 2:1.

Wolverhampton Wanderers – Manchester City 1:2

In Extremis hat der englische Meister einen Punktverlust abgewendet. Bei den Wolverhampton Wanderers siegte Manchester City tief in der Nachspielzeit. John Stones traf in der 95. Minute und sorgte damit für eine Wende. Denn die «Wolves» waren schon nach sieben Minuten in Führung gegangen.

Der Siegtreffer war umstritten. Diskutiert wurde über eine Goaliebehinderung des im Offside stehenden Teamkollegen Bernardo Silva. Letztlich zählte das Tor für die Mannschaft von Pep Guardiola.

Wolverhampton Wanderers – Manchester City 1:2 (1:1)

Tore: 7. Larsen 1:0. 33. Gvardiol 1:1. 95. Stones 1:2 - Bemerkungen: Manchester City ohne Akanji (Ersatz).

Serie A

Empoli – Napoli 0:1 (0:0)

Tor: 62. Kwarazchelia (Penalty) 0:1.

Primera Division

Atlético Madrid – Leganes 3:1 (0:1)

Tore: 34. Neyou 0:1. 69. Sörloth 1:1. 81. Griezmann 2:1. 99. Sörloth 3:1.

Ligue 1

Toulouse – Angers 1:1 (0:1)

Tore: 5. Niane 0:1. 64. King 1:1. - Bemerkungen: Toulouse mit Sierro. 58. Abdelli (Angers) verschiesst Penalty.

