Lamine Yamal schoss bei Barcelonas 3:0-Sieg das letzte Tor. Bild: AP

Yamal trifft traumhaft per «Bicicletta» – Misere von Crystal Palace geht weiter

Mehr «Sport»

Bundesliga

Mönchengladbach – Stuttgart 0:3

Der VfB Stuttgart bleibt in der Bundesliga auf Champions-League-Kurs. Die Schwaben gewinnen in der 19. Runde bei Borussia Mönchengladbach 3:0 und verteidigen den 4. Platz.

Jamie Leweling traf nach einer halben Stunde zur Führung, in der zweiten Halbzeit bugsierte Joe Scally einen Corner ins eigene Tor und setzte Deniz Undav den Schlusspunkt (67./74. Minute). Nico Elvedi trug an den Gegentreffern keine Schuld.

Gladbachs Chance, die Partie in andere Bahnen zu lenken, vergab Haris Tabakovic in der 13. Minute vom Penaltypunkt – wobei Alexander Nübel den platzierten Schuss des für Bosnien spielenden Schweizer Stürmers vorzüglich aus der Ecke fischte.

Borussia Mönchengladbach - VfB Stuttgart 0:3 (0:1)

Tore: 30. Leweling 0:1. 67. Scally (Eigentor) 0:2. 74. Undav 0:3.

Bemerkungen: Mönchengladbach mit Elvedi, ohne Omlin (Ersatz). Stuttgart ohne Jaquez (nicht im Aufgebot). 13. Nübel (Stuttgart) hält Penalty von Tabakovic. (sda)

Premier League

Crystal Palace – Chelsea 1:3

Der Sinkflug bei Crystal Palace hält an. Der Cupsieger, bei dem in Marc Guéhi der nächste Leistungsträger abgegeben wurde und Trainer Oliver Glasner seinen Abschied auf Saisonende verkündet hat, unterlag gegen Chelsea 1:3. Estevão, João Pedro und Enzo Fernandez per Penalty sorgten bis zur 64. Minute für die 3:0-Führung der Gäste. Den Ehrentreffer für Crystal Palace erzielte Chris Richards kurz vor Schluss.

Die Eagles warten nunmehr seit wettbewerbsübergreifend elf Spielen auf einen Sieg. In der Premier League sind sie um zwei weitere Plätze auf den 15. Rang abgerutscht.

Crystal Palace - Chelsea 1:3 (0:1)

Tore: 34. Estevão 0:1. 50. João Pedro 0:2. 64. Fernandez (Penalty) 0:3. 88. Richards 1:3.

Bemerkungen: 72. Gelb-Rot gegen Wharton (Crystal Palace)​

Newcastle – Aston Villa 0:2

Mit einem 2:0-Sieg in Newcastle hält Aston Villa den Abstand zu Chelsea bei neun Zählern und festigt damit den dritten Platz. Das Team von Unai Emery setzte sich dank Toren von Emiliano Buendia und Ollie Watkins glücklich durch. Newcastle hatte zwar mehr Ballbesitz und die besseren Chancen, konnte diese aber nicht nutzen.

Newcastle United - Aston Villa 0:2 (0:1)

Tore: 19. Buendia 0:1. 88. Watkins 0:2.



Serie A

La Liga

FC Barcelona – Oviedo 3:0

Der FC Barcelona zieht wieder an Real Madrid, das am Samstag in Villarreal gewonnen hatte, vorbei und bleibt Tabellenführer in Spanien. Nach einer torlosen ersten Halbzeit erspielten sich die Katalanen nach der Pause bessere Chancen, Dani Olmo und Raphinha nutzten diese kurz nach der Pause. Das Tor des Tages erzielte aber Lamine Yamal in der 73. Minute. Der 18-Jährige traf nach einer Flanke von Olmo aus rund 15 Metern per Seitfallzieher.

FC Barcelona - Real Oviedo 3:0 (0:0)

Tore: 52. Olmo 1:0. 57. Raphinha 2:0. 73. Yamal 3:0. (nih/sda)

