Super League: GC gewinnt in Lausanne dank Momoh-Doppelpack

GC gewinnt in Lausanne dank Momoh-Doppelpack

Lausanne – GC 0:2

Die Grasshoppers kommen zum ersten Sieg in diesem Jahr. Dank zweier Tore des jungen Nigerianers Francis Momoh gewinnen sie in der 21. Super-League-Runde in Lausanne mit 2:0.

Aufatmen bei den Grasshoppers, Ernüchterung bei Lausanne: Der Trainerwechsel bei den Waadtländern hat bisher noch nicht den gewünschten Effekt. Unter Alain Casanova wartet der Vorletzte der Super League nicht nur weiterhin auf einen Sieg, sondern hat nach drei Spielen – zwei in der Meisterschaft und eines im Cup gegen den Unterklassigen Yverdon – noch keinen Treffer erzielt.

Die Lausanner waren auch gegen die Grasshoppers vor eigenem Anhang die meiste Zeit darauf konzentriert, hinten dicht zu stehen. Bloss: Selbst Verteidigen taten sie trotz grossem personellen Aufwand in diesem Bereich nicht gut. Beiden Treffern gingen Fehler in der Defensive voraus. Momoh nutzte diese in der 28. und 67. Minute zu seinen ersten Toren in der Super League.

Die Grasshoppers mussten keinen immensen Aufwand betreiben, um das Spiel zu kontrollieren. Nach den Niederlagen in Sitten und im Zürcher Derby reichte eine disziplinierte Leistung zum Sieg. Vor dem 0:2 gerieten sie fast nie unter Druck. Nur einmal mussten sie zittern, als das VAR den wegen eines Handspiels zu Recht annullierten Ausgleich der Lausanner (32.) überprüfte.

Lausanne - Grasshoppers 0:2 (0:1)

3025 Zuschauer. - SR Wolfensberger. -

Tore: 28. Momoh (Schmid) 0:1. 67. Momoh (Li) 0:2.

Lausanne: Diaw; Sow (84. Coyle), Koné, Monteiro; Trébel; Chafik, Thomas (56. Kukuruzovic), N'Guessan (65. Pollero), Suzuki; Ouattara (46. Koyalipou), Amdouni (75. Mahou).Grasshoppers: Moreira; Arigoni, Margreitter, Loosli; Bolla, Jordão (76. Kacuri), Herc, Schmid (65. Li); Kawabe; Sène (65. Da Silva), Momoh.

Bemerkungen: Lausanne ohne Grippo (gesperrt), Spielmann (krank), Geissmann, Husic und Turkes (alle verletzt). Grasshoppers ohne Hoxha und Pusic (beide krank). 89. Gelb-Rote Karte gegen Trébel. Verwarnungen: 3. Trébel (Foul). 38. Jordão (Foul). 86. Herc (Foul). 89. Kukuruzovic (Unsportlichkeit).

