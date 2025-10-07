klar12°
Jordi Alba kündigt Rücktritt an

epa12383735 Inter Miami FC defender Jordi Alba arrives to the stadium before his match between the Inter Miami CF and the Seattle Sounders FC in Fort Lauderdale, Florida, USA, 16 September 2025. EPA/C ...
Der 36-jährige Aussenverteidiger spielt seine letzte Saison mit Inter Miami an der Seite von Lionel Messi.Bild: keystone

Der 93-fache spanische Nationalspieler Jordi Alba beendet spätestens im Dezember seine Karriere. Der 36-jährige Aussenverteidiger spielt seine letzte Saison mit Inter Miami an der Seite von Lionel Messi. Aktuell stehen in der nordamerikanischen Major League Soccer die letzten Partien der Regular Season an.

«Das war ein wohlüberlegter Entscheid, über den ich lange nachgedacht habe», schrieb Jordi Alba auf Instagram. Der Katalane spielt nach über zehn Jahren beim FC Barcelona seit 2023 in der MLS. Mit Barça gewann er 2015 die Champions League und war sechsmal spanischer Meister. Mit Spanien feierte er 2012 den EM-Titel und trug dabei beim 4:0-Finalsieg in Kiew gegen Italien einen Treffer bei. (sda/dpa)

Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert
1 / 20
Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert

Tunesien: 7. Teilnahme an einer Weltmeisterschaft
Letzte Teilnahme: 2022 (Vorrunde)
Grösster WM-Erfolg: Sieg gegen Frankreich in der Gruppenphase (2022)
quelle: epa / mohamed messara
