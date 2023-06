Trainierte den FC Sion zuletzt zwischen 2014 und 2016. Bild: keystone

Sion präsentiert neuen Coach – Didier Tholot kommt für 4. Amtszeit

Mehr «Sport»

Didier Tholot kehrt zum FC Sion zurück. Für den 59-jährigen Franzosen ist es die vierte Amtszeit bei den Wallisern.

2003 (damals als Spielertrainer), 2009/2010 und von 2014 bis 2016 betreute er die Sittener in 131 Partien. 2009 und 2015 holte Didier Tholot mit Sion den Cup.

Nun soll der Franzose, der auch als Spieler für die Walliser auflief, den Klub in der Challenge League stabilisieren. Die letzten drei Jahre wirkte er als Trainer beim Pau FC in der zweiten französischen Liga.

Seit Enzo Trossero (1990 bis 1992) hielt es kein Trainer länger beim FC Sion aus als Didier Tholot. Seine dritte Amtszeit dauerte 604 Tage. Seither fanden 23 (!) Wechsel auf der Trainerbank statt. Alleine in der letzten Saison standen mit Paolo Tramezzani (zwei Amtszeiten), Fabio Celestini, und David Bettoni drei verschiedene Übungsleiter an der Seitenlinie. Für zwei Spiele übernahm gar Präsident Christian Constantin. Den Abstieg in die Challenge League konnte keiner von ihnen verhindern. (nih/sda)