Die passenden Ferienorte für die Teams der Super League



Wenn die Super League noch Ferien hätte, wären die 10 Teams jetzt hier

Während viele Fans jetzt Sommerferien haben, sind diese für die Profifussballer in der Schweiz längst vorbei. Am vergangenen Wochenende hat die neue Saison angefangen. Doch insgeheim träumen Spieler und Trainer vielleicht doch noch davon, die Sonne an einem anderen Ort zu geniessen … zum Beispiel hier:

FC Basel

Wallis: Die Klubführung will mit der Wahl des Ferienortes unterstreichen, wie viel Vertrauen sie ihn Trainer Raphael Wicky hat. Ausserdem kann man sich dort gut mit Martin Schmidt treffen.

Bild: EPA/KEYSTONE

«Hoi Mami, mir geht es gut. Das Essen ist gut. Das Wetter ist auch gut. Liebe Grüsse, Vali»

FC St.Gallen

Hurghada: Die Ostschweizer freuen sich, ein Schnäppchen gemacht zu haben, weil sonst niemand dahin will.

Bild: Shutterstock

«Du Schatz, dä Aläää hat das grandios usgsuecht! Würkli mega! Super! Fantastisch!»

FC Thun

Lloret de Mar: Alle im Klub sind ganz aufgeregt, dass sie endlich genug Batzen für die Carfahrt nach Spanien haben.

Bild: KEYSTONE

«Nicht alles Sackgeld auf einmal verchlepfen, gell.»

FC Zürich

Kroatien: Nicht wegen der schönen Adria-Strände, sondern weil man dem Präsidenten-Ehepaar versprochen hat, dass man in der Beiz noch rauchen darf.

Bild: Shutterstock

«Hey ladies, look at my body and my long hair!»

FC Sion

Seychellen: Frei nach dem Betriebs-Motto «Es kann nie genug kosten!» Aber wehe, beim All-Inclusive-Buffet hat's dann nur zwölf statt zwanzig Saucen für die Shrimps – dann fliegt der Kellner.

Bild: Shutterstock

«Und zum Zmorge darf jeder mit der Harpune einen Hai schiessen.»

Young Boys

YBiza: Weil die Berner auf Instagram gesehen haben, dass erfolgreiche Fussballer ihren Sommer dort verbringen und sie jetzt ja auch dazu gehören.

Bild: Shutterstock

«Leo, bringst du mich und Loro auch als VIP ins Ushuaia?»

FC Luzern

Irland: Immer nur schönes Wetter? Das wäre viel zu langweilig. Lieber immer mal wieder ein zünftiges Gewitter!

Bild: Shutterstock

«Schäfli mochte ich schon immer besser als Stierli.»

Grasshopper Club

Bulgarien: Früher flogen die Hoppers noch an die noble Côte d'Azur. Immerhin klingt «Goldstrand» nach Rekordmeister.

Bild: Shutterstock

«Schön, wie die Leute hier noch Respekt haben vor Menschen, die etwas erreicht haben.»

FC Lugano

Balkonien: «Im Tessin ist es so schön, dass es dumm wäre, fort zu gehen.» Sagen die Luganesi und meinen damit: «Wir haben leider kein Geld für Ferien.»

Bild: Shutterstock

«Valon, amore mio! Andiamo al grotto?»

Neuchâtel Xamax

Xi'an: Der Aufsteiger auf Investorensuche will die Chinesen davon überzeugen, dass sie am Ursprung des Klubnamens stünden und keine Tschetschenen.

Bild: EPA/ANSA

«Mehr Bewegung! Verdammt nochmal! Allez, allez!»

