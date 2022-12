Bis Messi im Mantel den Pokal erhält – der wahnwitzige WM-Final in 50 Bildern

Es ist ein Final für die WM-Geschichtsbücher, den sich Argentinien und Frankreich liefern. Die Gauchos führen 2:0 und in der Verlängerung 3:2, aber Kylian Mbappé schiesst den Titelverteidiger mit drei Treffern ins Penaltyschiessen. Dort behält Argentinien das bessere Ende für sich – und Lionel Messi wird doch noch Weltmeister.

Lionel Messis Familie vor dem Spiel gespannt: Ehefrau Antonela Roccuzzo (mit Dächlikappe) und Mutter Celia Maria Cuccittini (stehend).

Bild: keystone

Angeführt von ihrem Regisseur Antoine Griezmann wärmen sich die Franzosen auf.

Bild: keystone

Am WM-Pokal vorbei schreiten die 22 Spieler auf den Rasen.

Bild: keystone

FIFA-Präsident Gianni Infantino spielt derweil auf der Ehrentribüne nochmals kurz Schere-Stein-Papier mit Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron.

Bild: keystone

Dann beginnt der Final, Argentinien kommt zuerst vors gegnerische Tor. Jules Koundé beweist nach dem Schuss von Angel Di Maria artistisches Geschick.

Bild: keystone

Auf dieses Duell wartete die Welt gespannt: Kylian Mbappé gegen Lionel Messi. Kollegen bei Paris Saint-Germain, aber heute Kontrahenten im WM-Final.

Bild: keystone

Beim Kampf um den Ball schubst Verteidiger Dayot Upamecano den Argentinier Cristian Romero in den eigenen Goalie. Hugo Lloris kann nach einiger Pflege weitermachen.

Bild: keystone

Ousmane Dembélé fällt Angel di Maria – Penalty für Argentinien!

Bild: keystone

Lionel Messi schickt Hugo Lloris in die falsche Ecke und bringt die «Albiceleste» in der 23. Minute 1:0 in Führung.

Bild: keystone

Der Final einer Fussball-WM fällt auf den vierten Advent – das gab es in der Geschichte dieses Sports noch nicht. In Zürich wird ein Christbaum geschmückt, während Messi seinen Führungstreffer bejubelt.

Bild: keystone

Der Superstar legt sich zum Feiern hin – gleich verschwindet er unter einer argentinischen Jubeltraube.

Bild: keystone

Und dann steht es nach einem blitzsauberen Konter schon 2:0. Angel di Maria schliesst ihn in der 36. Minute eiskalt ab.

Bild: keystone

Di Maria formt mit seinen Fingern ein Herz und schreit seine Freude in die Welt hinaus.

Bild: keystone

So nah und doch so fern: Public Viewing beim Lusail Stadium, in dem der Final stattfindet.

Bild: keystone

«Les Bleus» sind nach dem Gegentreffer bedient. Wenig später ist der Arbeitstag von Olivier Giroud (Mitte) und jener von Ousmane Dembélé vorbei, Trainer Didier Deschamps wechselt sie nach 41 Minuten aus.

Bild: keystone

Unschwer zu erkennen, was Frankreichs Rekordtorschütze Giroud davon hält.

Bild: www.imago-images.de

Argentiniens Goalie Emiliano «Dibu» Martinez hat wenig zu tun: Frankreich gibt in der gesamten ersten Halbzeit nicht einen Schuss auf sein Tor ab.

Bild: keystone

Wo ist eigentlich Mbappé? Zwei Tage vor seinem 24. Geburtstag gelingt dem fünffachen Turniertorschützen fast nichts.

Bild: keystone

Wird es nochmals spannend? In der 79. Minute ist Randal Kolo Muani zu schnell für Nicolas Otamendi. Der Argentinier reisst den Franzosen an der Schulter nieder – Penalty.

Bild: keystone

Mbappé behält die Nerven. Nach 80 fast unsichtbaren Minuten ist er da und lässt Frankreich mit seinem 1:2 noch einmal hoffen. Martinez streckt sich vergeblich in die richtige Ecke.

Bild: www.imago-images.de

Und die Hoffnung ist berechtigt. Denn Argentinien ist jetzt völlig von der Rolle. Nach so dominantem Spiel noch ein Einbruch?!

Bild: keystone

Es dauert nur eine Minute, dann ist der Ball schon wieder im argentinischen Tor. Wieder trifft Kylian Mbappé, dieses Mal mit einer herrlichen Direktabnahme.

Bild: keystone

Lange war es nicht sein Spiel – aber nun diese spektakuläre Wende. Mbappé lässt nach der Doublette die Muskeln spielen.

Bild: keystone

Argentinien gerät kurzzeitig ins Taumeln, fängt sich dann aber wieder auf. Und hat in der siebten Minute der Nachspielzeit noch einmal eine tolle Gelegenheit: Messi kommt zentral zum Abschluss, zieht wuchtig ab, Lloris lenkt den Ball noch über die Latte.

Bild: keystone

Was für ein verrücktes Fussballspiel! Da hat Argentinien das Geschehen komplett im Griff, Frankreich steht neben den Schuhen – und erzwingt am Ende eine Verlängerung.

Bild: keystone

Die erste Halbzeit der Verlängerung ist beinahe vorbei, bislang ist wenig passiert. Dann taucht Lautaro Martinez vor dem Tor auf, aber Dayot Upamecano bringt gerade noch sein Bein zwischen den Argentinier und das Tor.

Bild: keystone

Schon läuft die 109. Minute und es wird turbulent. Lautaro Martinez, vermeintlich offside, zieht ab, Lloris pariert, Messi ist zur Stelle für den Abpraller zum 3:2 für Argentinien.

Bild: keystone

Aber zählt der Treffer? Ja – Martinez steht nicht offside, als er den Ball zugespielt erhält. Argentinien legt wieder vor.

Bild: keystone

Dieser Final ist nichts für schwache Nerven. Noch einmal entscheidet der polnische Schiedsrichter Szymon Marciniak auf Penalty. Kylian Mbappé holt Anlauf – und schiesst sein drittes Tor in diesem Final. 3:3!

Bild: keystone

Das Drama geht weiter. Als fast schon damit rechnen, dass es zum Penaltyschiessen kommt, taucht Randal Kolo Muani in der 123. Minute alleine vor dem argentinischen Tor auf. Emiliano Martinez rettet spektakulär mit dem linken Fuss – und hält die «Gauchos» so im Rennen.

Bild: keystone

Immer noch ist nicht Schluss. Der direkte Gegenstoss, nun die wirklich allerletzte Aktion. Lautaro Martinez kommt zum Kopfball – und verfehlt damit das Tor.

Bild: www.imago-images.de

Jetzt aber wirklich: Penaltyschiessen. 3:3 nach 120 Minuten. Ein unglaubliches Spiel!

Bild: keystone

Mbappé, jetzt mit insgesamt vier Toren in WM-Finals der neue Rekordhalter in dieser Sparte, tritt als erster Spieler an. Martinez ist fast dran – aber Frankreich geht in Führung.

Bild: keystone

Nun ist die Reihe an Lionel Messi. Enorm abgebrüht gleicht er zum 1:1 aus.

Bild: keystone

Martinez jubelt, Kingsley Coman hadert: Der argentinische Goalie wehrt den Versuch des Franzosen ab.

Bild: keystone

7,32 m breit ist ein Fussballtor. Zu schmal für Aurélien Tchouaméni: Er schiesst am linken Pfosten vorbei. Schon der zweite Franzose, dem die Nerven einen Streich spielen.

Bild: imago/shutterstock

Mittlerweile steht es im Penaltyschiessen 3:2 für Argentinien. Wenn Gonzalo Montiel trifft, ist Argentinien Weltmeister.

Bild: keystone

Montiel trifft!

Bild: keystone

Argentinien ist Weltmeister!

Bild: keystone

Bild: keystone

Bild: keystone

Bild: keystone

Während die Argentinier feiern, liegt Mbappé niedergeschlagen auf der Ersatzbank.

Bild: keystone

Emiliano Martinez wird zum besten Torhüter des Turniers ausgezeichnet – und feiert auf spezielle Art mit dem «Goldenen Handschuh», den es dafür gibt.

Bild: keystone

Die weiteren individuellen Trophäen der WM in Katar gehen an Enzo Fernandez (bester junger Spieler), Lionel Messi (bester Spieler) und Kylian Mbappé (Torschützenkönig mit 8 Treffern).

Bild: keystone

Beim Abholen seiner Trophäe gibt Messi dem WM-Pokal schon mal ein erstes Küsschen.

Bild: keystone

Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, der Emir von Katar, hüllt Messi vor der Pokal-Übergabe in einen schwarz-goldenen Mantel. «Bischt» heisst dieses Kleidungsstück.

Bild: keystone

Da ist das Ding!

Bild: keystone

Gruppenbild mit Pokal.

Bild: keystone

Diese Geschichte hat ein Happyend: Diego Maradona führte Argentinien 1986 zum WM-Titel, Lionel Messi 2022.

Bild: keystone

Bonus

Der ikonische Jubel Maradonas im Aztekenstadion in Mexico-City nach dem 3:2-Sieg gegen Deutschland im WM-Final 1986.

Bild: keystone