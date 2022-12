Und Lionel Messi ist es vergönnt, Weltmeister zu werden. Mit 35 Jahren hat er seine Mannschaft zum Titel geführt, er hat in der Gruppenphase getroffen, im Achtelfinal, im Viertelfinal, im Halbfinal und im Final getroffen. Das ist der kitschig-schöne Abschluss einer Fussball-WM, die an einem falschen Ort stattgefunden, aber den richtigen Sieger erhalten hat.

Gäbe es den Ausdruck «Herzschlag-Final» nicht schon, man müsste ihn für dieses Endspiel im Lusail Iconic Stadium in Katar erfinden. Fussball, gopf, was bist du doch für ein wunderschönes Spiel!

Und dann schlägt der nächste glorreiche Moment in der Karriere von Torhüter Damian Emiliano Martinez, geboren am 2. September 1992 in Mar del Plata. Er wehrt den Versuch von Kingsley Coman ab. Und weil danach der nächste französische Schütze, Aurélien Tchouaméni, den Ball auf der falschen Seite des Pfostens vorbei setzt, hat wenig später Gonzalo Montiel die Möglichkeit, Argentinien zum dritten WM-Titel zu schiessen.

Es kommt zum Penaltyschiessen und in diesem gehen die beiden grossen Figuren der beiden Mannschaften, die beiden überragenden Spieler dieses WM-Turniers, voran. Mbappé bringt Frankreich in Führung, Messi gleicht aus.

Aber er wird es nicht. «Die Spinne» nennen sie Argentiniens Stürmer Julian Alvarez, aber in dieser Szene leiht sich der Goalie diesen Spitznamen aus. Emiliano Martinez, den sie alle «Dibu» rufen, fährt blitzschnell sein linkes Bein aus und rettet sein Team in der 123. Minute.

Denn das ist immer noch nicht die letzte Pointe gewesen in diesem Spiel, das 80 Minuten lang so einseitig ist und mit einem Mal hoch dramatisch wird. Die Verlängerung ist schon fast vorbei, da taucht Kolo Muani noch einmal vor Martinez auf. Ganz alleine ist der 24-Jährige, es kann der grösste Moment seiner Karriere werden.

Der Puls schnellt weiter in die Höhe, nicht nur in Paris, Lyon und Marseille, nicht nur in Buenos Aires, Cordoba oder Messis Geburtsstadt Rosario. Sondern rund um den Globus. Dieses Spiel ist fesselnd, mitreissend. «Football, bloody hell!», wie einst Sir Alex Ferguson meinte, der kauzige und kultige Erfolgstrainer von Manchester United.

Aber Kylian Mbappé kennt wohl den deutschen Komiker Otto Waalkes, der nach einem Witz stets zu pflegen sagte: Einen hab' ich noch. Nach einem Handspiel von Gonzalo Montiel gibt es wieder einen Penalty, Mbappé läuft an, und wieder trifft der Franzose. Sein drittes Tor heute, sein viertes Tor in einem WM-Final – das ist neuer Rekord.

Die erste Halbzeit der Zusatzschicht ist fast vorbei, da rutscht Dayot Upamecano gerade noch rechtzeitig in einen Schuss von Lautaro Martinez. Seitenwechsel. Das Pendel schlägt wieder auf die andere Seite – weil Messi bei einem Abpraller goldrichtig steht und tatsächlich das 3:2 erzielt. 3:2! Der zweite Treffer von Lionel Messi in diesem Final.

Die Argentinier retten sich in die Verlängerung. Immerhin. Durchatmen. Sortieren, was durcheinander geraten ist.

Was ist das für ein WM-Final! Argentinien wird in einer dramatischen Entscheidung zum dritten Mal Fussball-Weltmeister. Es schlägt Frankreich im Penaltyschiessen, nachdem es nach 124 Minuten 3:3 steht.

