Jack Grealish traf nach seiner Einwechslung zum 6:1 für England. Bild: www.imago-images.de

Das steckt hinter dem speziellen Torjubel von Jack Grealish

Jack Grealish traf beim Sieg der Engländer gegen den Iran zum zwischenzeitlichen 6:1. Mit seinem Torjubel löste er anschliessend ein Versprechen ein.

Der Torjubel von Jack Grealish nach seinem Treffer zum 6:1 gegen den Iran, dürfte viele Zuschauer verwundert haben. Doch es steckt einiges mehr hinter der Geste des Spielers von Manchester City, als man zunächst vermuten mag.

Der 27-Jährige machte vor kurzem öffentlich, dass seine Schwester Hollie an Zerebralparese (einer Bewegungsstörung) leidet. Daraufhin meldete sich der junge Finlay, welcher ebenfalls unter der Krankheit leidet beim Mittelfeldspieler.

Finlay schrieb einen Brief an Grealish, in dem er seine Freude zum Ausdruck bracht, dass ein berühmter Fussballer seine Leiden nachvollziehen könne. Zudem bat er den englischen Nationalspieler um ein Treffen.

Diesem Wunsch kam Grealish vor einigen Wochen schliesslich nach und schenkte dem jungen Fan zusätzlich ein signiertes Trikot. Zudem gab der Spieler vom englischen Meister Finlay noch ein weiteres Versprechen, den gemeinsam einstudierten Jubel, nach seinem nächsten Treffer zu zelebrieren.

Diesem Versprechen kam Grealish nun auf der wohl grössten Fussball-Bühne der Welt nach. (mom)