Nach Pro-Palästina-Posts zu Unrecht gekündigt – Mainz verliert vor Gericht gegen El Ghazi

Dieser Post wird für die Legitimität der fristlosen Kündigung jedoch nicht bewertet, da es für solche Fälle eine 14-tägige Frist nach Bekanntwerden des Kündigungsgrunds gibt. Der FSV Mainz 05, bei dem auch der Schweizer Silvan Widmer unter Vertrag steht, kündigte an, die Entscheidung prüfen zu wollen.

Nach dem Angriff von Terroristen im Auftrag der Hamas auf Israel am 7. Oktober hatte El Ghazi in einem dann wieder gelöschten Instagram-Beitrag geschrieben: «Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein.» Damit wird Israel gewissermassen das Existenzrecht abgesprochen.

Damit handle es sich nicht um eine Verletzung der Treuepflicht, die eine fristlose Kündigung nötig mache. El Ghazi stehen etwa 1,7 Millionen Euro an offenen Gehältern und Bonuszahlungen zu. Er sei zudem wieder als Lizenzspieler zu beschäftigen.

Bei der Entscheidung ging es um einen Social-Media-Post von El Ghazi am 1. November, in dem er gesagt hatte, dass er zu seinem ursprünglichen Posting stehe und dies nicht zurücknehme. Nach Verständnis eines allgemeinen Publikums sei das von der Meinungsfreiheit gedeckt, hiess es.

Die höchsten Siege in den grossen europäischen Ligen seit dem Jahr 2000: Bundesliga: Ulm – Leverkusen 1:9 (18.03.2000)

Binian Girmay ist im Radsport der Mann der Stunde. Der Eritreer steht an der Tour de France bei drei Etappensiegen und macht mit seinen Erfolgen nicht nur sein Land, sondern seinen ganzen Kontinenten stolz.

Die grosse Überraschung der diesjährigen Ausgabe der Tour de France heisst Biniam Girmay. Der Eritreer holte am 1. Juli zwischen Piacenza und Turin den ersten Etappensieg am prestigeträchtigsten Rennen überhaupt. «Als ich begonnen habe, Rad zu fahren, hätte ich mir niemals erträumt, an der Tour de France zu starten. Und nun habe ich bei meinem zweiten Tour-Start eine Etappe gewonnen. Unglaublich», sagte er nach dem Erfolg.