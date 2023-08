Der FC Luzern holt gegen YB einen Punkt – Lugano schlägt Yverdon

Der FCB in der Krise: Lausanne schiesst in der 93. Minute den Siegtreffer

Positiv für YB neben dem knapp geretteten Punkt: Am Samstag gaben zwei Langzeitverletzte, Goalie David von Ballmoos und Sandro Lauper, in der Promotion League ihr Comeback. Negativ: Bislang spielte man noch nie zu null.

Die Luzerner zeigten trotz hochsommerlicher Bedingungen keinerlei müde Beine von der Europacup-Reise am Donnerstag nach Edinburgh. Während mindestens einer Stunde war das Team von Coach Mario Frick die engagiertere und bessere Mannschaft, auch wenn sie sich wenige echte Torchancen erarbeiteten und die 1:0-Führung eher glückhaft fiel. Saidy Janko leistete sich einen haarsträubenden Fehlpass, sodass YB-Goalie Anthony Racioppi den enteilten Jakub Kadak nur noch mit einem Foul stoppen konnte. Der Slowake verwertete den fälligen Penalty in der 38. Minute gleich selber.

Der Titelverteidiger Young Boys verhindert erst in der Schlussphase – und nach einem Unterbruch wegen eines Gewitters – die erste Saisonniederlage. Loris Benito rettet in Luzern das 1:1.

Der FC Basel steckt endgültig in der Krise. Titelverteidiger YB rettet in Luzern ein 1:1, Lugano deklassiert Yverdon. Leader bleibt dank eines 3:0-Sieges am Samstag bei Stade Lausanne-Ouchy der FC Zürich.

Die Perseiden sind da! So kannst du den Sternschnuppenschwarm am besten beobachten

Sportpsychologin über Reussers Aufgabe: «Es ist eine Stärke, wenn man das kann»

Marlen Reusser sorgt mit ihrem Rennabbruch am Einzelzeitfahren an der Rad-WM in Glasgow für Diskussionen. Die renommierte Sportpsychologin Cristina Baldasarre erklärt, wie es so weit kommen konnte.

Einzelzeitfahren in Schottland. Marlen Reusser, die Schweizer Topfavoritin auf den WM-Titel, macht sich auf die 36 Kilometer lange Strecke. Nach rund 20 Minuten reiben sich die Zuschauenden verwundert die Augen: Reusser schüttelt den Kopf, verlangsamt, fährt an den Strassenrand und steigt vom Rad, sitzt mit Tränen in den Augen im Gras. Es sind Szenen, mit denen im Vorfeld niemand gerechnet hat.