Das war der Sonntag im DFB-Pokal, Premier League, La Liga und Ligue 1

Die Perseiden sind da! So kannst du den Sternschnuppenschwarm am besten beobachten

Stehen die Sekunden endlich einmal auf der Seite von Stefan Küng? «Ich gebe nicht auf»

Stefan Küng zählt beim WM-Zeitfahren am Freitag zu den grossen Favoriten. Nachdem ihn teilweise nur Hundertstelsekunden vom grossen Erfolg trennten, will er diese nun auf seine Seite zwingen.

Sekunden entscheiden im Sport oft über Freud und Leid. Manchmal sind es gar nur wenige Hundertstelsekunden, ein Wimpernschlag. Einer, der das auf teils dramatische Art und Weise am eigenen Leib erfahren musste, ist Stefan Küng. So könnte der 29-jährige Thurgauer am Freitag beim WM-Zeitfahren im schottischen Stirling als amtierender Welt- und Europameister und zusätzlich noch als Olympiamedaillengewinner an den Start, doch bei diesen drei Wettkämpfen war das Hundertstelglück nicht auf seiner Seite.