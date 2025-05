2017 fand die bislang letzte Meisterfeier auf dem «Barfi» statt. Bild: POOL FC BASEL

Der FC Basel kann am Wochenende Meister werden – das sind die Szenarien

Dem FC Basel ist der 21. Meistertitel der Geschichte kaum mehr zu nehmen. Am Sonntag könnte der Titel auch rechnerisch feststehen.

Jakob Weber / CH MEdia

Albian Ajeti ist es egal, ob der Meistertitel am Sonntag auf dem Sofa, am Mittwoch in Lausanne auf dem Kunstrasen oder noch später definitiv wird. «Hauptsache, wir werden irgendwann Meister», sagte der Stürmer und Doppeltorschütze nach dem 5:1-Sieg gegen Verfolger Servette zum Auftakt in die Meisterrunde.

Neun Punkte und 39 Tore Vorsprung hat der FCB vier Runden vor Schluss auf die Genfer. Auch YB könnte mit elf Punkten Rückstand theoretisch noch Meister werden. Doch eigentlich stellt sich nur noch die Frage, wann der FCB mit seinen Fans auf dem Barfüsserplatz feiern kann.

Sonntag, 11. Mai

Wenn der FC Basel am Samstag (20.30 Uhr) in Lugano gewinnt und Servette am Sonntag (16.30 Uhr) gegen YB nicht auch einen Dreier nachlegt, ist Rotblau der Titel nicht mehr zu nehmen. Es würde eine Sofameisterschaft.

Shaqiri und Co. spielen am Samstag in Lugano. Bild: keystone

Sollten beide Spiele unentschieden ausgehen oder Basel einen Punkt und YB drei Punkte sammeln, ist die Meisterschaft aufgrund des Torverhältnisses zwar ebenfalls praktisch entschieden. Doch theoretisch könnten Servette oder YB in drei Runden auch noch 38 und mehr Treffer im Torverhältnis aufholen. Darum würde dann noch nicht gefeiert.

Mittwoch, 14. Mai

Einen Tag vor den Spielen von Servette (gegen Lugano) und YB (gegen Luzern) gastiert der FC Basel in Lausanne. Hat er nach dem vorgezogenen Spiel der 36. Runde zehn Punkte oder mehr Vorsprung auf Rang zwei, könnte man sich nach der Rückreise in den frühen Morgenstunden des Donnerstags auf dem Barfüsserplatz einfinden.

Donnerstag, 15. Mai

Die zweite Möglichkeit für eine Sofameisterschaft tritt dann ein, wenn sowohl Basel wie auch die Konkurrenz in der 36. Runde nicht gewinnen. Sollte der Vorsprung des FCB nach den Donnerstagsspielen von YB und Servette sieben Punkte oder mehr betragen, ist Rotblau Meister.

Sonntag, 18. Mai

Der FC Basel gastiert ab 14.15 Uhr in Bern, Servette ab 16.30 Uhr in Luzern. Beträgt der Vorsprung nach der 37. Runde mindestens vier Punkte, steigt die Meisterparty am Sonntagabend.

Samstag, 24. Mai

Um 18 Uhr beginnt zeitgleich die letzte Runde der Ligasaison. Der FC Basel trifft zu Hause auf Luzern, Servette auf Lausanne und Lugano auf YB. Im Anschluss wird auch der Pokal übergeben. An diesem Abend wird der FCB zu 99 Prozent erneut mit seinen Fans auf dem «Barfi» feiern. Es dürfte aufgrund des Vorsprungs allerdings die zweite Meistersause werden.