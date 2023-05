Wer ist nächste Saison noch in Basel? Andi Zeqiri, Zeki Amdouni und Andy Diouf (von links). Bild: www.imago-images.de

7 FCB-Spieler, die sich für einen Transfer aufgedrängt haben

Nach dem Europacup-Aus ist vor der nächsten Saison. Der FC Basel wird kaum sein gesamtes Tafelsilber veräussern, aber den einen oder anderen Abgang wird es geben. Wer dafür in Frage kommt.

Eine eindrückliche Conference-League-Kampagne ist für den FC Basel dramatisch zu Ende gegangen. Kurz vor dem Penaltyschiessen für den möglichen Finaleinzug kassierte Rot-Blau gegen die Fiorentina noch das entscheidende Gegentor. Gut möglich, dass es für einen oder mehrere Akteure die letzte Europacup-Partie im FCB-Dress war.

Zeki Amdouni

Bild: keystone

22 Jahre alt, Schweizer.

Stürmer.

Kam für 3 bis 4 Mio. Euro von Lausanne.

Vertrag in Basel bis Sommer 2027.

Wer in so wichtigen Spielen so ein Tor schiesst wie Amdouni, landet zurecht auf dem Einkaufszettel vieler Klubs. Sein Treffer zum 1:1 gestern im Rückspiel war erstens Sonderklasse und zweitens sein siebter in elf Conference-League-Spielen – alle erzielte der Genfer in der K.o.-Phase. Der FCB löste kürzlich eine im Leihvertrag mit Lausanne-Sport festgehaltene Kaufoption ein, stattete Amdouni mit einem Vertrag bis 2027 aus, wird ihn aber wohl schon in diesem Sommer verkaufen.

Amdounis Tor im Rückspiel gegen Fiorentina. Video: SRF

Zuletzt wurde Amdouni mit zahlreichen Klubs in Verbindung gebracht. Genannt wurden etwa RB Leipzig, Hoffenheim, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, Real Valladolid, Benfica oder der FC Sevilla. Dem FC Basel winkt eine Ablösesumme von mindestens 12 bis 15 Millionen Euro.

Andy Diouf

Bild: keystone

20 Jahre alt, Franzose.

Zentraler Mittelfeldspieler.

Kam für 5,5 Mio. Euro von Stade Rennes.

Vertrag in Basel bis Sommer 2027.

In Rennes dürften sie sich in den Hintern beissen, dass sie Basel im Vertrag eine Kaufoption gaben. Der FCB löste sie ein und obwohl sie teuer war, wird die Rechnung aufgehen. Diouf ist eine Entdeckung der Saison, im Hinspiel gegen Fiorentina schoss er ein Tor nach Solo über den halben Platz.

Diouf erzielt in Florenz den Basler Ausgleich. Video: SRF

Dass der französische U21-Nationalspieler nächste Saison noch in Basel spielt, ist eher unwahrscheinlich. Vor allem RB Leipzig scheint ernst zu machen, auch Bayern München und mehreren Klubs aus der englischen Premier League wurde schon Interesse nachgesagt. Für Diouf wird ebenfalls eine Ablösesumme in zweistelliger Millionenhöhe fällig sein.

Riccardo Calafiori

Bild: keystone

21 Jahre alt, Italiener.

Verteidiger.

Kam für 1 Mio. Euro von der AS Roma.

Vertrag in Basel bis im Sommer 2025.

Der italienische Nachwuchs-Nationalspieler kann hinten links oder in der Abwehrzentrale spielen. Im Winter bot Bologna angeblich 4 Millionen Euro für Calafiori, doch zur Rückkehr in die Heimat kam es (noch?) nicht. Bei einem Weiterverkauf wird viel Geld nach Rom fliessen: Sein Ausbildungsklub hat sich vertraglich 40 Prozent der nächsten Ablöse zusichern lassen.

Andi Zeqiri

Bild: keystone

23 Jahre alt, Schweizer.

Stürmer.

Ausgeliehen mit Kaufoption von Brighton.

Leihvertrag in Basel bis im Sommer 2023.

Eher kein Wechselkandidat: Der FCB plant seine Zukunft wohl mit dem Stürmer. Allerdings ist unklar, ob das klappen wird. Der Waadtländer ist bis Ende Saison vom Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion ausgeliehen. Basel besitzt eine Kaufoption – ob sie gezogen wird, ist aber offen, weil es sich dem Vernehmen nach um eine sehr stolze Summe handelt. Womöglich strebt Basel eine weitere Ausleihe an, dürfte aber Konkurrenz ehralten. Es heisst, mehrere italienische Klubs seien an Zeqiri, dessen Vertrag bei den «Seagulls» noch ein Jahr läuft, interessiert.

Dan Ndoye

Bild: keystone

22 Jahre alt, Schweizer.

Stürmer.

Kam von Nizza.

Vertrag in Basel bis im Sommer 2026.

Offenbar beinhaltet der Kontrakt von Ndoye eine Ausstiegsklausel in der Höhe von 25 Millionen Euro. Wahnsinnig viel Geld für einen Schweizer Klub, erschwinglich für einen Premier-League-Klub. Und angeblich sollen verschiedene englische Klubs stark am schnellen Flügelstürmer interessiert sein.

Andy Pelmard

Bild: keystone

23 Jahre alt, Franzose.

Verteidiger.

Kam für 2 Millionen Euro von Nizza.

Vertrag in Basel bis im Sommer 2025.

In 55 von 58 Pflichtspielen in dieser Saison stand Pelmard im Einsatz – das sagt alles über sein Standing im Klub, für den er mittlerweile über 100 Partien bestritten hat. Der Innenverteidiger scheint bereit für den viel zitierten «nächsten Schritt» zu sein.

Wouter Burger

Bild: keystone

22 Jahre alt, Niederländer.

Zentraler Mittelfeldspieler.

Kam für 700'000 Euro von Feyenoord.

Vertrag in Basel bis im Sommer 2025.

Dass es für einen Dauerläufer mit den Qualitäten Burgers regelmässig Interesse gibt, erstaunt nicht. Der mit 1,90 m gross gewachsene U21-Nationalspieler der Oranje bringt viel mit, um in einer Top-Liga zu spielen. Ein Mittelfeldklub aus der Bundesliga scheint ideal, um dort Fuss zu fassen.