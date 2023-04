Nach dem späten Ausgleich sind die Dortmunder bedient. Bild: www.imago-images.de

Dortmund in Überzahl geschockt – auch Bayern lässt Punkte liegen – Vargas trifft

Die Bundesliga spielt verrückt. Die Bayern erfahren mit dem Unentschieden gegen Hoffenheim den nächsten Dämpfer, während es Dortmund in Stuttgart trotz Führung und Überzahl verpasst, einen Sieg einzufahren. Die Nati-Spieler Vargas und Widmer skorten für ihre Teams.

Bayern – Hoffenheim 1:1

Der FC Bayern musste in der Bundesliga den nächsten Dämpfer einstecken. Nach dem Aus im DFB-Pokal und der 0:3-Niederlage gegen Manchester City in der Champions League lässt Bayern im eigenen Stadion Punkte liegen. Zwar traf Benjamin Pavard nach 17 Minuten in bester Stürmermanier zum 1:0, doch schafft Andrej Kramaric per Freistoss in der 71. Minute den Ausgleich. Yann Sommer im Tor der Gastgeber war zwar noch dran, konnte den Ausgleich aber nicht mehr verhindern. Weil in der Folge einerseits Pavards vermeintlich zweiter Treffer wegen einer Abseitsstellung aberkannt wurde, und Hoffenheim andererseits allen weiteren Angriffen standhielt, blieb es zwischen Bayern und Hoffenheim beim 1:1.

Der Führungstreffer von Benjamin Pavard. Video: streamja

Sommer ist noch dran, doch Kramarics Freistoss ist drin. Video: streamja

Bayern München - Hoffenheim 1:1 (1:0).

Tore: 17. Pavard 1:0. 71. Kramaric 1:1.

Bemerkungen: Bayern mit Sommer.

Stuttgart – Dortmund

Was für ein Spiel! Wenn Borussia Dortmund am Ende der Saison zwei Punkte zum Meistertitel fehlen sollten, wird auf dieses Spiel zurückgeblickt werden. Trotz 2:0-Führung und langer Überzahl holt der BVB in Stuttgart am Ende nur einen Punkt. Erst in der 97. Minute traf Silas in einer völlig verrückten Partie zum 3:3-Endstand. Der 19-jährige Soumaïla Couliubaly, dem Dortmund-Coach Edin Terzic in der Halbzeit das Bundesliga-Debüt ermöglicht hatte, hatte es verpasst, den Ball aus dem Strafraum zu befördern. Erst vier Minuten zuvor hatte Giovanni Reyna die Gäste mit seinem Treffer zum 3:2 vermeintlich gerettet.

Die Partie hatte für die Gäste nach Mass begonnen. Zuerst trafen Sébastien Haller und Donyell Malen und dann musste Stuttgarts Konstantinos Mavropanos nach Gelb-Rot vom Platz. Doch Dortmund verhielt sich in der Folge zu passiv, hatte einige Male aber auch Pech, wie bei den Lattentreffern von Jude Bellingham und Marco Reus. Die Gastgeber kamen ihrerseits aber auch immer wieder zu Chancen und trafen dann durch Tanguy Coulibaly, dessen Schuss von Emre Can noch entscheidend abgelenkt wurde, erst zum 1:2, bevor Josha Vagnoman nach einem Eckball ausglich. Für Stuttgart bringt das 3:3-Unentschieden ein wichtiger Punkt im Abstiegskampf, während es Dortmund so verpasste, punktemässig mit Bayern gleichzuziehen.

Die vermeintliche Rettung für den BVB: Reyna trifft in der 93. Minute. Video: streamja

Silas gleicht für Stuttgart nach Coulibalys Fehler aus. Video: streamja

Stuttgart - Borussia Dortmund 3:3 (0:2).

Tore: 26. Haller 0:1. 33. Malen 0:2. 78. Coulibaly 1:2. 84. Vagnoman 2:2. 93. Reyna 2:3. 97. Silas 3:3.

Bemerkungen: Dortmund mit Kobel. 39. Gelb-Rote Karte Mavropanos (Stuttgart).

Leipzig – Augsburg 3:2

In Leipzig erlebten die Zuschauerinnen und Zuschauer eine fulminante Startphase. Bereits nach fünf Minuten brachte Arne Maier Augsburg in Führung, aber hielt diese nicht lange an. Kevin Kampl traf nämlich nach zehn Minuten zum 1:1. Danach sorgte Timo Werner, der bereits den Ausgleichstreffer schön vorbereitet hatte, mit einem Doppelschlag für die 3:1-Führung des Favoriten. Besonders der zweite Treffer des 27-jährigen Stürmers sorgte für Begeisterung.

In der 2. Halbzeit geschah lange nichts. Dann sorgte Augsburgs Ruben Vargas in der 82. Minute jedoch noch einmal für Spannung. Ein weiterer Treffer gelang den Gästen aber nicht mehr. Dank des 3:2-Erfolgs gegen Augsburg zieht das Team von Marco Rose mit Union Berlin nach Punkten gleich und steht vorübergehend auf dem 3. Platz. Das Team von Urs Fischer trifft am Sonntag auf Bochum.

Nachdem Werner bereits an den ersten beiden Toren beteiligt war, trifft er per Traumtor zum 3:1. Video: streamja

Das Tor von Ruben Vargas. Video: streamja

Leipzig - Augsburg 3:2 (3:1).

Tore: 5. Maier 0:1. 10. Kampl 1:1. 32. Werner 2:1. 36. Werner 3:1. 82. Vargas 3:2. - Bemerkungen: Augsburg mit Vargas (ab 61.).

Köln – Mainz 1:1

Silvan Widmer und Edimilson Fernandes spielten mit Mainz zum vierten Mal in den letzten fünf Spielen Unentschieden. Durch ein Tor durch Ludovic Ajorque, vorbereitet von Captain Widmer, ging das Team von Bo Svensson zwar noch in Führung, doch erzielte Dejan Ljubicic kurz nach der Pause mit einem platzierten Schuss den Ausgleich.

Der Schuss passt genau ins Eck: Ljubicic gleicht für Köln aus. Video: streamja

Köln - Mainz 1:1 (0:1).

Tore: 17. Ajorque 0:1. 51. Ljubicic 1:1.

Bemerkungen: Mainz mit Widmer (bis 90.) und Fernandes.

(nih/sda)