«Wir hatten vor diesem Turnier ein grosses Ziel vorgegeben. Ich bin überzeugt, dass es richtig war, ein so ambitioniertes Ziel auszugeben. Dieses haben wir aber verpasst, weil unser Gegner gestern so gut gespielt hat.



Sechs Punkte in der Gruppenphase war so gut wie fast noch nie. Aber im Achtelfinal waren wir nicht auf dem Niveau, das in dieser Runde nötig war. Wir müssen eine präzise Analyse machen, um die vielen Gründe dafür zu finden. Aber gestern nach dem Spiel habe ich bemerkt, dass unser physisches Niveau nicht auf jenem des Gegners war.»