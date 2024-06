Horror-Eigentor und uneigennütziger Ronaldo – Portugal zieht locker in den Achtelfinal ein

Die Portugiesen stehen somit vorzeitig als Gruppensieger fest und zum achten Mal in Folge in der K.o.-Runde einer EM. Die Türken haben nach wie vor gute Chancen, sich zum ersten Mal nach 2008 für den Achtelfinal zu qualifizieren. Im letzten Gruppenspiel reicht ein Unentschieden gegen Tschechien zu Platz 2.

Den Türken ist zugute zu halten, dass sie sich auch von diesem Nackenschlag nicht unterkriegen liessen. Sie betrieben während des ganzen Spiels hohen Aufwand, kamen jedoch nur selten in die gefährliche Zone. Auf der anderen Seite kontrollierten die qualitativ deutlich stärker besetzten Portugiesen das Geschehen souverän und erhöhten nach 56 Minuten durch Bruno Fernandes auf 3:0. Noch nie gewannen die Iberer an einer EM höher.

Die Portugiesen agierten in der aufgeheizten Atmosphäre äusserst cool. Bernardo Silva brachte seine Mannschaft nach 21 Minuten mit der ersten Möglichkeit in Führung. Der 29-Jährige von Manchester City kam nach einem schönen Angriff über die linke Seite und einer flachen, abgefälschten Hereingabe aus zehn Metern Torentfernung an den Ball und versenkte diesen in der rechten Torecke.

