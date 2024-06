Immerhin kann Veerman sich nun damit trösten, dass die Niederlage gegen Österreich nicht das Out bedeutet. Die Niederländer fallen in der Gruppe D zwar auf Rang 3 zurück, sind aber bereits sicher als einer der besten Gruppendritten weiter. Im Achtelfinale trifft die Oranje wohl auf England – wohl kaum mit Veerman, dessen Ersatz Simons um einiges mehr zu überzeugen wusste. (dab)

Auch Trainer Koeman wurde nach der Partie bei «NOS» auf Veermans Leistung angesprochen. «Ich hatte das Gefühl, dass etwas getan werden muss», rechtfertigte er den Wechsel. «Als Trainer muss man eingreifen, wenn wir in der ersten halben Stunde so spielen und viele Bälle verlieren. Natürlich war Joey einer der Gründe dafür.»

Ein Blick auf die Statistiken unterstreicht dies: Der PSV-Profi verlor bei 55 Prozent seiner 29 Ballkontakte den Ball, zudem kamen nur 47 Prozent seiner 19 Pässe an. Eine unterirdische Quote für einen zentralen Mittelfeldspieler.

Das Ende einer Ära – Luka Modric sorgt für das traurigste Foto der EM

Nach dem 1:1-Unentschieden gegen Italien ist klar: Kroatien wird den Einzug ins Achtelfinal der Europameisterschaft wohl verpassen. Mit dem wahrscheinlichen Ausscheiden geht beim WM-Dritten von Katar eine Ära zu Ende, die von keinem so geprägt wurde wie von Luka Modric.

Luka Modric. Selten lagen Euphorie und bodenlose Enttäuschung für den 38-Jährigen wohl so nahe beieinander wie am gestrigen Abend in Leipzig. Denn was wunderbar begann, endete in einem Fiasko.