Der Minimalismus von Frankreich hat Konsequenzen. Bild: keystone

1:1 gegen Polen – Frankreich verspielt mit Minimalismus den Gruppensieg

Frankreich begnügt sich auch in seinem dritten EM-Spiel mit Minimalismus. Der bereits qualifiziert gewesene Weltmeister von 2018 spielt beim 1:1 gegen Polen zum zweiten Mal Remis und geht als Gruppenzweiter in die Achtelfinals. Kylian Mbappé trifft endlich.

Mbappé, der sich im ersten Spiel gegen Österreich einen Nasenbeinbruch zugezogen hatte und gegen Polen mit einer Gesichtsmaske auf den Platz zurückkehrte, verwandelte in Dortmund in der 56. Minute einen Foulpenalty zur Führung.

Mbappé verwertet den Penalty gegen Österreich. Video: SRF

Der 25-jährige Stürmerstar brach damit seinen EM-Bann; er traf zum ersten Mal an einer Europameisterschaft. Weil die bereits vor dem letzten Spiel ausgeschiedenen Polen in der 79. Minute durch einen verwandelten Penalty von Robert Lewandowski zum Ausgleich kamen und Österreich im Parallelspiel die Niederlande 3:2 bezwang, verpassten die Franzosen indes den Gruppensieg.

Ein Eigentor und ein verwandelter Penalty ist damit Frankreichs magerer Output in der Offensive nach den drei Gruppenspielen. Das reicht, um mit fünf Punkten sicher in die K.o.-Phase einzuziehen, wird aber damit bestraft, dass die Franzosen in der Tableauhälfte von Spanien, Deutschland und Portugal landen.

Lewandowski trifft im zweiten Versuch ebenfalls vom Punkt. Video: SRF

Frankreich - Polen 1:1 (0:0)

Dortmund. - 59'728 Zuschauer. - SR Guida (ITA).

Tore: 56. Mbappé (Penalty) 1:0. 79. Lewandowski (Penalty) 1:1.

Frankreich: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Hernandez; Tchouaméni (81. Fofana), Kanté (61. Griezmann), Rabiot (61. Camavinga); Dembélé (86. Kolo Muani), Mbappé, Barcola (61. Giroud).

Polen: Skorupski; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Moder, Zielinski, Zalewski (68. Skoras); Szymanski (68. Swiderski), Lewandowski, Urbanski.

Verwarnungen: 24. Zalewski, 43. Rabiot, 53. Probierz (Trainer Polen), 89. Dawidowicz, 93. Swiderski. (abu/sda)

