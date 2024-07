Nach dem WM-Pokal küsst er die nächste Trophäe: Enzo Fernandez. Bild: www.imago-images.de

«Aus Angola, aus Kamerun» – Argentinische Stars beleidigen Franzosen rassistisch

Bei den Feierlichkeiten zum Gewinn an der Copa America spüren sich einige argentinische Fussballstars nicht mehr. Der französische Verband reicht wegen rassistischer Äusserungen Klage ein.

Was ist passiert?

Argentinien hat in der Nacht auf Montag (Schweizer Zeit) die Copa America gewonnen, Südamerikas Pendant zur Europameisterschaft. Der Triumph wurde selbstredend ausgiebig gefeiert.

Mittelfeldspieler Enzo Fernandez liess Fans mittels Livestream an den Feierlichkeiten im Teambus teilhaben, in dem fröhlich gesungen wurde. In einem Lied hiess es unter anderem: «Sie spielen für Frankreich, aber ihre Eltern sind aus Angola. Ihre Mutter stammt aus Kamerun, ihr Vater aus Nigeria. Aber in ihren Pässen steht: Französisch.»

Wie reagieren französische Spieler?

Wesley Fofana spielt gemeinsam mit Fernandez bei Chelsea. «Ungezügelter Rassismus» sei das, beklagte er. Auch Jules Koundé vom FC Barcelona äusserte sich. «Bedauerlich» sei dieser Vorfall, schrieb er, gefolgt vom Kotz-Emoji.

Video: twitter/Wesley_Fofana3

Mit Fofana, Axel Disasi und Malo Gusto sollen drei französische Mitspieler bei Chelsea als Reaktion Fernandez bei Instagram entfolgt sein.

Wie reagiert der französische Verband?

Mit der Ankündigung einer Klage. Der Präsident des französischen Fussballverbands (FFF), Philippe Diallo, verurteilte die gemäss seiner Einschätzung «inakzeptablen rassistischen und diskriminerenden Äusserungen» aufs Schärfste.

Im Communiqué des Verbands heisst es weiter: «Angesichts der Schwere dieser schockierenden Äusserungen, die den Werten des Sports und den Menschenrechten widersprechen, hat der Präsident des FFF beschlossen, seinen argentinischen Amtskollegen und die FIFA direkt anzusprechen und eine Klage wegen beleidigender Äusserungen rassistischer und diskriminierender Art einzureichen.»

Wie reagiert Enzo Fernandez?

Mit einem weiteren Post. Er wolle sich aufrichtig für das Video entschuldigen, so der 23-jährige Weltmeister. «Dieses Lied enthält höchst beleidigende Ausdrücke, für die es absolut keine Entschuldigung gibt. Ich bin gegen jede Form von Diskriminierung und entschuldige mich dafür, dass ich mich von der Euphorie unserer Copa-America-Feierlichkeiten anstecken liess. Dieses Video, dieser Moment, diese Worte spiegeln nicht meine Überzeugungen oder meinen Charakter wider. Es tut mir wirklich leid.»

Wem gehört Gibraltar? Der kleine Zipfel mit dem Affenfels im Süden Spaniens ist Teil Grossbritanniens. Vor dem EM-Final zwischen England und Spanien zogen englische Fans deshalb gegnerische Anhänger mit dem Schlachtruf auf, dass Gibraltar ihnen gehöre.



Nach dem Triumph Spaniens anwortete Mittelfeldspieler Rodri, der bei Manchester City spielt, bei den Jubelfeiern in Madrid mit der gegenteiligen Behauptung: «Gibraltar ist spanisch.» Der Fussballverband des Kleinstaats kündigte an, bei der UEFA Beschwerde einzureichen über diese «extrem provokative und beleidigende Art der Feierlichkeiten rund um den Gewinn der EM».



(ram)