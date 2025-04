Ex-Nati-Goalie Yann Sommer soll der zweitbeste Torwart der Welt sein. Bild: keystone

Nur einer ist noch besser: Yann Sommer wurde zum zweitbesten Torhüter der Welt bestimmt

Yann Sommer soll der zweitbeste Torhüter der vergangenen zwölf Monaten sein. Dies sagen Statistiker eines wissenschaftlichen Instituts. Neben dem Inter-Legionär sind auch noch drei Schlussmänner der Super League unter den besten hundert.

Timo Rizzi Folge mir

Mehr «Sport»

Bei Yann Sommer läuft es aktuell wie am Schnürchen. Mit Inter Mailand hat der Torhüter weiterhin die Chance auf das Triple und am Mittwoch konnte in der Champions League das Viertelfinal-Hinspiel gegen sein ehemaliges Team Bayern München auswärts mit 2:1 gewonnen werden. Sommer zeigte dabei starke Paraden und wurde ins «Team der Woche» der Königsklasse berufen.

Auch die italienische Presse schwärmt vom Schweizer und lobte ihn letzte Woche in den Himmel. Nun präsentierte das Centre International d’Etude du Sport (CIES) eine Statistik, in der Sommer der zweitbeste Torhüter der ganzen Welt ist. Nur ein einziger Torwart steht Sommer noch vor der Sonne: der Italiener Gianluigi Donnarumma von Paris Saint-Germain. Hinter Sommer liegt Real Madrids Torhüter Thibaut Courtois auf Rang drei.

Die Statistiker des CIES bewerteten jeden Torhüter auf einem Index von 1 bis 100. Der Wert wurde aus verschiedenen Komponenten zusammengesetzt. Unter anderem geht es darum, wie hoch das sportliche Level der jeweiligen Spiele war, wie die Partien ausgingen und wie sehr der erwartbare Wert der Paraden mit den tatsächlichen Paraden des Torhüters abwich, angesichts der defensiven Stärke des Teams. Durch diese Werte entsteht der Index und so soll der individuell beste Torwart der Welt auserkoren werden.

Sommer weist dabei einen phänomenalen Wert von 91,7 Punkten auf, Donnarumma auf Platz eins hat einen Wert von 95,5 Zählern. Um in der Rangliste berücksichtigt zu werden, musste ein Torhüter zwischen dem 31. März 2024 und dem 31. März 2025 mindestens zwanzig Spiele bestreiten. Einige grosse Torhüter haben es nicht auf die Liste geschafft, so fehlen die Schweizer Nummer eins im Nationalteam, Gregor Kobel, Manchester City Torhüter Ederson oder auch Manuel Neuer. Dafür tauchen unbekannte Namen sehr weit vorne auf. So zum Beispiel auf Platz vier der junge Russe Stanislav Agkatsev vom FK Krasnodar oder mit dem achtbesten Wert Joao Ricardo vom Fortaleza EC aus der brasilianischen Liga.

Manuel Neuer ist in der Rangliste nicht zu finden. Bild: keystone

Auch drei Torhüter aus der Super League sind im Ranking zu finden: Marwin Hitz (Index: 78,3), Joel Mall (69,1) und Marvin Keller (65,7). Basels Schlussmann Hitz weist bei der Kategorie «Abweichung des prozentualen Anteils der Rettungen im Vergleich zum erwarteten Wert» sogar das viertbeste Resultat aller Goalies vor. Der 37-Jährige überzeugt mit +7,31 Prozent – er hielt also deutlich mehr, als zu erwarten war.

Bemerkenswert ist auch, dass mit Florian Kastenmeier (Fortuna Düsseldorf) und Julian Krahl (Kaiserslautern) auch zwei Goalies der 2. Bundesliga in diesem Ranking zu den besten hundert der Welt gehören.