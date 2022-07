Das Team von Trainer Raphael Wicky gewinnt das Rückspiel gegen den lettischen Underdog Liepaja 3:0. Bild: keystone

YB nimmt die erste Europacup-Hürde ++ Basel mit magerer Leistung eine Runde weiter

Young Boys – Liepaja 3:0

Die Young Boys überstehen die erste von drei Hürden in die Conference League ohne Probleme. Das Team von Trainer Raphael Wicky gewinnt das Rückspiel gegen den lettischen Underdog Liepaja 3:0 und setzt sich mit dem Gesamtskore von 4:0 durch.

Jean-Pierre Nsame brachte YB bereits nach drei Minuten mittels Handspenalty in Führung. Vor der Pause erhöhte Donat Rrudhani mit seinem ersten Treffer für die Berner, nach dem Seitenwechsel war auch noch Cheikh Niasse mit einem abgelenkten Weitschuss erfolgreich.

Das 1:0 von Jean-Pierre Nsame. Video: SRF

Das 2:0 von Donat Rrudhani. Video: SRF

Das 3:0 von Cheikh Niasse. Video: SRF

Nächster Gegner der Young Boys ist Kuopio PS, der aktuelle Tabellenerste der finnischen Meisterschaft. Die Partien finden am 4. und 11. August statt, YB tritt zuerst auswärts an.

Young Boys - Liepaja 3:0 (2:0)

14'112 Zuschauer. - SR Bitigen (TUR)

Tore: 3. Nsame (Handspenalty) 1:0. 41. Rrudhani (Nsame) 2:0. 72. Niasse (Elia) 3:0.

Young Boys: Von Ballmoos; Rüegg (66. Blum), Camara, Lustenberger (46. Amenda), Benito; Niasse; Rrudhani, Moumi Ngamaleu (79. Mambimbi); Rieder (66. Jankewitz); Nsame (66. Itten), Elia.

Liepaja: Zviedris; Marta, Inacio Miguel, Hreljic, Savalnieks; Karasauskas (61. Deliu), Strumia, Belakovic (46. Villela); Tarasovs (78. Kapun), Dodo (78. Soladio), Mankenda.

Bemerkungen: Young Boys ohne Lauper, Maceiras, Sierro und Ugrinic (alle verletzt). 19. Lattenschuss Rieder. 24. Moumi Ngamaleu. Verwarnungen: 1. Hreljic (Hands). 42. Karasauskas (Reklamieren). 45. Rieder (Foul). (sda)

Crusaders – FC Basel 1:1

Wie die Young Boys zieht auch der FC Basel in die nächste Runde der Qualifikation zur Conference League ein. Der Mannschaft von Trainer Alex Frei reicht im Rückspiel bei den nordirischen Halbprofis vom Crusaders FC ein mageres 1:1, um sich mit dem Gesamtergebnis von 3:1 durchzusetzen.

Das 1:0 von Liam Millar. Video: SRF

Liam Millar erzielte auf dem Kunstrasen von Belfast nach 35 Minuten das 1:0. In der 53. Minute kamen die Gastgeber durch Captain Billy Burns zum Ausgleich.

Das 1:1 von Billy Burns. Video: SRF

In der nächsten, vorletzten Runde der Qualifikation für die Gruppenphase der Conference League muss sich der FCB steigern. Gegner am 4. und 11. August ist Bröndby Kopenhagen, der Vierte der dänischen Meisterschaft in der Vorsaison. Basel tritt zuerst auswärts an.

Crusaders Belfast - Basel 1:1 (0:1)

SR Smajc (SLO).

Tore: 36. Millar (Males) 0:1. 53. Burns (O'Rourke) 1:1.

Crusaders: Tuffey; Hegarty (82. Owens), Burns, O'Rourke; Larmour, Heatley, Kennedy, Forsythe, Clarke (72. Weir); Winchester (60. McMurray), Lowry.

Basel: Hitz; Lang, Djiga, Comas (68. Katterbach), Pelmard; Frei, Djouf; Males (75. Ndoye), Amdouni, Millar (90. Ltaief); Szalai.

Bemerkungen: Basel ohne Xhaka (gesperrt), Augustin, Marchand, Kade, Essiam (alle verletzt) und Adams (nicht spielberechtigt). 33. Lattenschuss Frei.

Verwarnungen: 21. Amdouni (Reklamieren). 70. Hegarty (Foul). 74. McMurray (Foul). 74. Pelmard (Unsportlichkeit). 85. Lowry (Foul). 86. Szalai (Foul). 88. Owens (Foul). 93. Heatley (Foul). (sda)