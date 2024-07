Video: watson/Aya Baalbaki

«Traurig, aber stolz» – so kommentieren Schweizer Fans in Düsseldorf das bittere EM-Aus

Die Schweiz hat den erstmaligen EM-Halbfinal im Penaltyschiessen gegen England denkbar knapp verpasst. Bei den Nati-Fans überwiegt nach der Enttäuschung trotzdem der Stolz.

Aya Baalbaki Folge mir

Mehr «Sport»

Wenige Zentimeter haben gefehlt und die Schweiz hätte dank Xherdan Shaqiri kurz vor Schluss der Verlängerung den Einzug in den EM-Halbfinal bejubeln können. Sein frecher Versuch, einen Eckball direkt zu verwerten, landete auf dem Lattenkreuz. So kam es doch noch zum Penaltyschiessen, in dem sich England nach dem Fehlschuss von Manuel Akanji durchsetzte.

Eine Enttäuschung für die Mannschaft von Murat Yakin, aber auch für die tausenden Fans, die das Spiel in Düsseldorf vor Ort besucht haben. Wir haben bei ihnen nach dem Spiel den Puls gefühlt.

Video: watson/Aya Baalbaki