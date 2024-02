Conference League: Servette gegen Ludogorets

Servette behält gegen Ludogorez eine weisse Weste. Bild: EPA KEYSTONE

Servette hält in den Conference-League-Playoffs gegen Ludogorez die Null

Servette kann in der Conference League nach dem Hinspiel gegen Ludogorez Rasgrad weiter auf den Vorstoss in die Achtelfinals hoffen, benötigt in einer Woche in Bulgarien aber einen Sieg. Das Hinspiel in Genf geht torlos aus

.Vor fast 14'000 Zuschauern geriet das am letzten Wochenende in der Super League zum ersten Mal seit September wieder geschlagene Servette gegen den bulgarischen Serienmeister in der Anfangsphase zwar etwas in Bedrängnis. Mit zunehmender Spieldauer übernahm das Heimteam aber immer mehr das Spieldiktat und kam den Siegtreffer sehr nahe.

Die grösste Chance vergab der eingewechselte Alexis Antunes, der in der 82. Minute freistehend aus sieben Metern die Beine des auf der Linie stehenden Enzo Crivelli traf statt die grosse Lücke zum Tor. Kurz darauf scheiterte Antunes auch nach einem Corner knapp.

Beim Gegner blieb der Schweizer Mittelstürmer Kwadwo Duah unauffällig. Servettes Keeper Jérémy Frick wurde in der Anfangsphase insbesondere bei einem Distanzschuss von Hidaldo Son gefordert, einem von vier Brasilianern neben drei Afrikanern, einem Portugiesen, einem Spanier, einem Norweger und einem Niederländer in den Reihen des ohne den verletzten Captain Anton Nedjalkow angetretenen Rasgrad. In der Folge war Servette mindestens ebenbürtig und das Team mit den grösseren Chancen. Wie Antunes verpassten aber auch Jérémy Guillemenot (44.) und Miroslav Stevanovic (58.) das 1:0.

Vor der Partie war Servette bei letzter Gelegenheit noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Der Zweite der Super League lieh von Salernitana bis zum Saisonende den tunesischen Innenverteidiger Dylan Bronn aus. Der 28-Jährige, der Ende 2022 sein 28. und bislang letztes Spiel für das Nationalteam seines Landes bestritt, ist nach Omar Rekik, Bassirou Ndiaye und Takuma Nishimura Servettes vierter Winter-Zuzug. In der Conference League wird er aber auch im Rückspiel in einer Woche und in den allfälligen weiteren Partien nicht spielberechtigt sein.

Servette - Ludogorez Rasgrad 0:0

13'847 Zuschauer.

SR Glova (SVK).

Servette: Frick; Tsunemoto, Rouiller, Severin, Mazikou (46. Cognat); Stevanovic, Magnin, Ondoua (89. Baron), Bolla (60. Kutesa); Guillemenot (60. Antunes), Crivelli.

Ludogorez Rasgrad: Padt; Witry, Sonko Sundberg, Verdon, Son; Piotrowski, Pedro Naressi, Gonçalves; Caio Vidal (65. Rick), Duah (85. Delev), Tekpetey (75. Rwan Seco).

Bemerkungen: Servette ohne Douline (verletzt). Ludogorez Rasgrad u.a. ohne Nedjalkow (Captain/verletzt). Verwarnungen: 25. Mazikou, 37. Ondoua, 54. Guillemenot. 81. Sonko Sundberg.

(kat/sda)