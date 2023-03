Erik ten Hag (rechts) hatte während des Spiels seiner Mannschaft gegen den FC Liverpool viel zu schreiben. Bild: keystone

Ten Hag bestraft ManUtd-Spieler nach historischer Niederlage auf seine ganz eigene Art

Eine 0:7-Niederlage zu kassieren ist immer schmerzhaft, diese von einem der grössten Rivalen zu erhalten macht es nur noch schlimmer. Doch für die Spieler von Manchester United war der Albtraum nach der schmächlichen Niederlage in Liverpool noch nicht vorbei.

Der legendäre Manchester United Trainer Alex Ferguson wurde früher von seinen Spielern für seine sogenannten «Föhn-Ansprachen» gefürchtet. Dabei schrie er seine Spieler so an, dass ihnen die Haare wie von einem Föhn durchgepustet wurden.

Erik ten Hag wählte nach dem Spiel gegen den FC Liverpool nun einen völlig anderen Ansatz. Der Niederländer zwang seine Spieler dazu, nach der Niederlage völlig still in der Kabine zu sitzen und sich anzuhören, wie die Spieler, der Staff und die Fans den historischen Sieg der «Reds» feierten. Laut einem Bericht des «Mirror» soll ten Hag seine Spieler dazu aufgefordert haben, dies als Motivation zu nutzen, um sich in zukünftigen Spielen nicht mehr so aufzugeben.

Zudem soll der Coach der «Red Devils» seinen Spielern noch in der Kabine gesagt haben, dass sie sich glücklich schätzen können, mit dem Teambus zurück nach Manchester reisen zu dürfen und nicht mit den wütenden Fans, welche für die Reise nach Liverpool noch Geld bezahlen mussten.

Die Aufarbeitung des Debakels begann für die Spieler ebenfalls bereits früh am Montagmorgen auf dem Trainingsgelände in Carrington. Dabei soll ten Hag seine Spieler gewarnt haben, dass sollte noch einmal etwas wie gegen Liverpool passieren, würden sie keine weitere Chance erhalten und in die U-21 Mannschaft degradiert werden.

In Zukunft wird der Niederländer seine Spieler vermehrt mit dem von ihm eingesetzten Sport-Psychologen Rainier Koers zusammen arbeiten lassen. Dadurch will er verhindern, dass die Spieler wieder in die Muster der letzten Jahre zurückfallen, welche von Misserfolgen geprägt waren. (mom)