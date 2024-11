Alisha Lehmann unterhält ihre Follower in den sozialen Medien eigentlich täglich. Bild: keystone

Onlyfans lockt Sportlerinnen mit Millionen-Angebot – Alisha Lehmann lehnt ab

Auf Instagram folgen ihr fast 17 Millionen Menschen, auf Tiktok kommen über elf Millionen hinzu. Unter den Schweizer Sportlern ist Alisha Lehmann damit einsame Spitze. Deshalb wollte nun auch Onlyfans probieren, die Fussballerin auf die Plattform zu locken.

Die deutsche Tageszeitung «Bild» berichtet, dass der 25-Jährigen eine Million Euro plus ein Bonus in Höhe von 250'000 Euro in Aussicht gestellt wurden. Dafür hätte sie ein Jahr lang exklusive Inhalte auf Onlyfans präsentieren müssen. Also Posts, Live-Videos oder Antworten auf Fan-Fragen. Lehmann habe jedoch abgelehnt, der Grund ist aktuell nicht bekannt.

Es sei bei dem Angebot der Bezahl-Plattform explizit nicht um erotische Inhalte gegangen, heisst es in dem Bericht. So wolle Onlyfans sein Image aufpolieren und den Ruf als Erotik-Plattform loswerden. Deshalb versucht das soziale Netzwerk nun Sportlerinnen und Sportler an Land zu ziehen, damit diese auf Onlyfans exklusiven Content bieten. Eine davon wird die deutsche Zweierbob-Olympiasiegerin von 2018 Lisa Buckwitz sein.

Lehmann bleibt der Plattform hingegen fern. Anders als bei Onlyfans hat sie bei Fantime hingegen ein Konto. Auch dort können Abonnentinnen und Abonnenten für einen monatlichen Beitrag exklusive Bilder und Videos sehen. Pornografische Inhalte sind bei ihr aber auch dort nicht zu sehen. Ausserdem war sie in letzter Zeit nicht mehr wirklich aktiv. Anders als auf Instagram, wo sie ihre knapp 17 Millionen Follower eigentlich täglich mit Posts und Storys unterhält. (nih)