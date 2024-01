Fussball international: Bayern, Stuttgart und Bremen gewinnen

Nach dem Ausrutscher von vergangenem Wochenende lässt Bayern gegen Augsburg nichts anbrennen. Bild: keystone

Bayern und Stuttgart gewinnen – in Wolfsburg wird ein Fan zum Schiri

Bayern München bleibt dem Leader Leverkusen auf den Fersen. Der Meister setzt sich in Augsburg mit 3:2 durch. Stuttgart gewinnt das Spitzenspiel der 19. Runde gegen Leipzig deutlich.

Bundesliga

Augsburg – Bayern 2:3

Nach dem Ausrutscher vor einer Woche gegen Bremen hat das von Verletzungen geplagte Bayern München nun den Widrigkeiten zweimal getrotzt und sechs Punkte eingesammelt. Es hätte in Augsburg auch anders laufen können. In der Startphase wurden dem Aussenseiter ein Treffer und ein Penalty annulliert, bevor die Münchner durch den jungen Aleksandar Pavlovic und Alphonso Davies zur 2:0-Pausenführung trafen.

Wolfsburg verpasste gegen Bayern einen Punktgewinn. Bild: www.imago-images.de

Bald nach dem Seitenwechsel verkürzte der ehemalige St. Galler Ermedin Demirovic nach Massflanke von Kevin Mbabu. Doch sechs Minuten später hatte wieder der FC Bayern das Glück auf seiner Seite. Weil der Pass von einem Gegenspieler kam, zählte das 23. Saisontor des klar im Abseits stehenden Harry Kane. Augsburg kam erst spät in der Nachspielzeit durch den zehnten Saisontreffer von Demirovic auf 2:3 heran. Der Bosnier traf vom Penaltypunkt, was keine zehn Minuten zuvor seinem Teamkollegen Sven Michel nicht gelungen war.

Einziger Wermutstropfen für Bayerns Coach Thomas Tuchel: Mit Kingsley Coman verletzte sich früh im Spiel ein weiterer Leistungsträger.

Augsburg - Bayern München 2:3 (0:2).

30'660 Zuschauer.

Tore: 23. Pavlovic 0:1. 45. Davies 0:2. 52. Demirovic 1:2. 58. Kane 1:3. 94. Demirovic (Penalty) 2:3.

Bemerkungen: 88. Neuer (Bayern München) hält Penalty von Michel. Augsburg mit Mbabu und Vargas (bis 80.).

Stuttgart – Leipzig 5:2

Ernster sind die Probleme von Tuchels Trainerkollege Marco Rose: Er kassierte mit RB Leipzig im dritten Spiel des Jahres die dritte Niederlage. Das deutlich überlegene Stuttgart kam auch dank dreier Tore von Deniz Undav, dem besten deutschen Torschützen der laufenden Bundesliga-Saison, zum 5:2-Erfolg. Die Schwaben liegen damit im Rennen um die Champions-League-Plätze vier Punkte vor Leipzig. Auch das am Sonntag gegen Bochum spielende Dortmund könnte vom Leipziger Formtief profitieren und sich auf Rang 4 absetzen.

Stuttgart feierte gegen Leipzig einen deutlichen Sieg. Bild: www.imago-images.de

VfB Stuttgart - RB Leipzig 5:2 (2:1).

52'100 Zuschauer.

Tore: 25. Millot (Penalty) 1:0. 30. Undav 2:0. 32. Sesko 2:1. 48. Leweling 3:1. 55. Openda 3:2. 56. Undav 4:2. 75. Undav 5:2.

Bemerkungen: VfB Stuttgart mit Stergiou (ab 87.).

Bremen – Freiburg 3:1

Werder Bremen - SC Freiburg 3:1 (1:1).

Tore: 9. Ducksch (Penalty) 1:0. 28. Grifo (Penalty) 1:1. 53. Njinmah 2:1. 93. Malatini 3:1.

Bemerkungen: SC Freiburg ohne Serge Müller (nicht im Aufgebot).

Wolfsburg – Köln 1:1

In Wolfsburg passierte Aussergewöhnliches neben dem Platz: Die Partie gegen Köln musste in der ersten Halbzeit längere Zeit unterbrochen werden, weil einer der Schiedsrichterassistenten nach einem Schuss an den Kopf ausfiel. Der vierte Offizielle übernahm den vakanten Posten. Um diesen wiederum zu ersetzen, wurde mittels Stadionspeaker ein Aufruf lanciert und ein qualifizierter Freiwilliger gefunden. Die Partie endete 1:1, womit Basels Ex-Trainer Timo Schultz mit dem 1. FC Köln nach drei Partien zwei Punkte aufweisen kann.

Wolfsburg und Köln trennten sich 1:1. Bild: www.imago-images.de

Wolfsburg - 1. FC Köln 1:1 (1:1).

24'525 Zuschauer. - Tore: 37. Alidou 0:1. 40. Paredes 1:1.

Bemerkungen: Wolfsburg ohne Zesiger (Ersatz).

Hoffenheim – Heidenheim 1:1

Hoffenheim - Heidenheim 1:1 (1:1).

20'120 Zuschauer.

Tore: 29. Dinkçi 0:1. 45. Kramaric (Penalty) 1:1.

Leverkusen – Mönchengladbach

La Liga

Las Palmas – Real Madrid 1:2

Aurélien Tchouaméni sichert Real Madrid am Tag seines 24. Geburtstages den 2:1-Sieg in Las Palmas und die Rückkehr an die Spitze der spanischen Liga.

Kurz nach seiner Einwechslung lenkte Tchouaméni in der 84. Minute mit dem Kopf einen Eckball von Toni Kroos ins Tor und machte den vierten Sieg in Serie der Madrider perfekt.

Girona, der derzeit grösste Titelkonkurrent von Real Madrid, kann am Sonntag mit einem Sieg bei Celta Vigo in der Tabelle wieder vorbeiziehen.

Real gewann gegen Las Palmas drei Punkte. Bild: keystone

Las Palmas - Real Madrid 1:2 (0:0).

Tore: 53. Muñoz 1:0. 65. Vinicius 1:1. 84. Tchouaméni 1:2.

Barcelona – Villareal

Serie A

Juventus – Empoli

Milan – Bologna

