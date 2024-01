Xhaka und Lichtsteiner kennen sich nicht nur aus der Nati, sondern auch aus ihrer gemeinsamen Zeit bei Arsenal Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

Xhaka bringt Lichtsteiner als Nati-Assistenten ins Spiel: «Er weiss, wie man gewinnt»

Der Schweizerische Fussballverband ist nach dem Abgang von Vincent Cavin auf der Suche nach einem Assistenten für die Nationalmannschaft. Captain Granit Xhaka bringt Stephan Lichtsteiner ins Spiel.

«Es wäre sicher von Vorteil, wenn jemand mit Erfahrungen auf höchster Ebene zu uns stossen könnte. Ein Ex-Spieler, der exakt weiss, was sich inner- und ausserhalb einer Nationalmannschaft abspielt. Einer mit offenen Ohren und Augen, der kommuniziert, der für die Spieler ein zusätzlicher kompetenter Ansprechpartner sein kann – einer, der uns auch mal korrigiert, wenn etwas nicht stimmt», sagt Xhaka im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

«Er wäre eine tolle Lösung für unser Team. Er weiss, wie man gewinnt und was es braucht, um erfolgreich sein zu können.» Granit Xhaka

Für den Rekord-Nationalspieler würde Stephan Lichtsteiner die Anforderungen vollumfänglich erfüllen: «Er wäre eine tolle Lösung für unser Team. Er weiss, wie man gewinnt und was es braucht, um erfolgreich sein zu können.» Der Schlüsselspieler von Bundesliga-Leader Bayer Leverkusen schwärmt in höchsten Tönen vom früheren Serienmeister mit Juventus Turin. «Steph geniesst im In- und Ausland höchstes Ansehen, er wird überall total respektiert. In Basel sammelt er derzeit erste Erfahrungen als Coach. Wieso also nicht?»

Lichtsteiner mit Lugano-Präsidentin Vicky Mantegazza. Bild: Ti-PRESS

Seit letztem Sommer trainiert der bald 40-jährige Lichtsteiner die U16-Junioren des FC Basel und sitzt beim HC Lugano im Verwaltungsrat. Als Spieler galt er als Schwerarbeiter mit hohen Ansprüchen an sein Umfeld. Xhaka lernte den früheren Top-Verteidiger während seiner Zeit beim FC Arsenal näher kennen und schätzen. «Er kam mit 34 nach London und lebte seine Professionalität jeden Tag jedem vor. Da habe ich gesehen und endgültig verstanden, weshalb er alle seine Titel mit Juventus gewonnen hat. Das ist keine Überraschung. So wie man sich vorbereitet, verhält, trainiert, so spielt man am Ende des Tages. Das muss in unsere Köpfe rein.»

Nur mit spielerischen Mitteln geht es nicht. Das sehen wir täglich in der Bundesliga, in der Premier League Granit Xhaka

Mit Blick auf die EM im Juni in Deutschland mit Vorrunden-Partien gegen Ungarn, Schottland und den Gastgeber sorgt sich Xhaka um die defensive Stabilität der SFV-Auswahl. «Nur mit spielerischen Mitteln geht es nicht. Das sehen wir täglich in der Bundesliga, in der Premier League. Man muss laufen, Zweikämpfe gewinnen, man muss ein Team sein, sonst wird es ein ganz schwieriges Jahr für uns.»

«Lichtsteiner könnte unsere defensive Struktur verfeinern. Die Abwehr ist meiner Meinung nach extrem wichtig. Gute Arbeit im hinteren Bereich vereinfacht den Weg zum Sieg, deshalb steht und fällt viel mit der Defensive», meldet Xhaka vor dem Bundesliga-Rückrundenstart aus Leverkusen.

(kat/sda)