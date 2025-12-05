Trump und Infantino laden heute zur grossen Show. Bild: keystone

Heute erhält die Nati ihre WM-Gegner – was du zur Auslosung wissen willst

Am frühen Abend findet die Gruppenauslosung für die Fifa-Fussball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko statt. Alle Informationen zu Modus, Moderation und Trumps Besuch.

Wann und wo findet die Auslosung statt?

Am Freitagabend, dem 5. Dezember, werden die Gruppen für die Fussball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko ausgelost. Die Auslosung geht ab 18 Uhr Schweizer Zeit über die Bühne und findet im Kennedy Center in Washington, F.C. statt.

Das Kennedy Center, hier wird die WM-Auslosung stattfinden. Bild: keystone

Wie kann ich die Auslosung schauen?

Die Auslosung wird ab 17.50 Uhr auf SRF Info, RTS 2 und RSI 2 übertragen. Auch die Fifa selbst überträgt die Show auf den eigenen Kanälen – unter anderem über einen YouTube-Stream.

Wer moderiert die Auslosung?

Moderiert wird der Anlass von Heidi Klum, dem Topmodel aus dem Land des vierfachen Weltmeisters Deutschland. Sie führt an der Seite der Schauspieler Kevin Hart und Danny Ramirez durch die Auslosung.

Klum war bereits dabei, als vor der Fussball-WM 2006 in ihrer Heimat die Gruppen ausgelost wurden. «Die WM eint die Welt wie nichts anderes, und es ist eine unglaubliche Ehre, wieder Teil dieser Magie zu sein – dieses Mal auf einer noch viel grösseren Bühne, mit drei Gastgeberländern und 48 Mannschaften», sagte sie.

Ist Trump dabei?

Ja, auch Donald Trump wird bei der Auslosung in der US-Hauptstadt dabei sein. Das hat seine Sprecherin Karoline Leavitt bekanntgegeben. Noch ist unklar, ob der US-Präsident bei der Gruppenauslosung eine direkte Rolle spielt oder ob er nur als Gast dabei sein wird.

Wenn Trump während der Auslosung nur nicht einschläft: Trump macht den «Sleepy Joe» – Jimmy Kimmel weiss, warum

Wie ist das Rahmenprogramm?

Musikalische Auftritte haben Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger und die Band Village People, die nach Abschluss der Auslosung ihren Uralt-Gassenhauer Y.M.C.A. zum Besten geben wird.

Wie sehen die Lostöpfe aus?

Topf 1

Kanada 🇨🇦

Mexiko 🇲🇽

USA 🇺🇸

Spanien 🇪🇸

Argentinien 🇦🇷

Frankreich 🇫🇷

England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Brasilien 🇧🇷

Portugal 🇵🇹

Niederlande 🇳🇱

Belgien 🇧🇪

Deutschland 🇩🇪

Topf 2

Kroatien 🇭🇷

Marokko 🇲🇦

Kolumbien 🇨🇴

Uruguay 🇺🇾

Schweiz 🇨🇭

Japan 🇯🇵

Senegal 🇸🇳

Iran 🇮🇷

Südkorea 🇰🇷

Ecuador 🇪🇨

Österreich 🇦🇹

Australien 🇦🇺

Topf 3

Norwegen 🇳🇴

Panama 🇵🇦

Ägypten 🇪🇬

Algerien 🇩🇿

Schottland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

Paraguay 🇵🇾

Tunesien 🇹🇳

Elfenbeinküste 🇨🇮

Usbekistan 🇺🇿

Katar 🇶🇦

Saudi-Arabien 🇸🇦

Südafrika 🇿🇦

Topf 4

Jordanien 🇯🇴

Kap Verde 🇨🇻

Ghana 🇬🇭

Curaçao 🇨🇼

Haiti 🇭🇹

Neuseeland 🇳🇿

UEFA-Playoff A (Italien, Nordirland, Wales, Bosnien-Herzegowina)

UEFA-Playoff B (Ukraine, Schweden, Polen, Albanien)

UEFA-Playoff C (Türkei, Rumänien, Slowakei, Kosovo)

UEFA-Playoff D (Dänemark, Nordmazedonien, Tschechien, Irland)

FIFA-Playoff 1 (Neukaledonien, Jamaika, Demokratische Republik Kongo)

FIFA-Playoff 2 (Bolivien, Suriname, Irak).

Wie läuft die Auslosung ab?

Die Teams werden auf zwölf Gruppen (A bis L) verteilt, wobei zuerst die Mannschaften aus dem ersten Topf eingeteilt werden, danach sind Topf 2, Topf 3 und Topf 4 an der Reihe. In jeder Gruppe darf nur ein Team aus jedem Kontinentalverband sein, mit Ausnahme der UEFA, die höchstens zwei Mannschaften pro Gruppe stellen kann.

👉 Hier kannst du die Auslosung der WM-Gruppen simulieren.

Gibt es neue Regeln?

Ja, eine Neuerung gibt es: Die Topgesetzten Argentinien und Spanien werden, falls sie Gruppensieger werden, frühestens im Final gegeneinander spielen. Duelle mit Frankreich und England, den Nummern 3 und 4 der Setzliste gemäss Fifa-Weltrangliste, sind erst im Halbfinal möglich, sofern diese Teams auch Gruppenerste werden.

Auswirkungen auf den Turnierweg der Schweiz als 17. der Weltrangliste hat das nicht.

Was ist mit dem Iran?

Ursprünglich wollte der Iran die Auslosung wegen Visa-Problemen boykottieren. Nun wird der Verband doch in Washington vertreten sein. Irans Fussballverband teilte im Staatsfernsehen mit, Nationalcoach Amir Ghalenoei werde mit ein oder zwei weiteren Vertretern der Auslosung beiwohnen.

Amir Ghalenoei und der Iran sind wie die Schweiz in Topf 2. Bild: www.imago-images.de

Der Iran ist eines von zwölf Ländern, die von den USA mit einem Einreiseverbot belegt wurden. Ein anderes ist Haiti, das sich ebenfalls für die WM qualifiziert hat. Die US-Regierung hat allerdings versprochen, dass für «Sportlerinnen und Sportler oder Mitglieder einer Sportorganisation» Ausnahmen gemacht werden können.

Wann wird der Spielplan bekannt?

Nach der Auslosung vom Freitag ist noch nicht sofort klar, wann welche WM-Gruppenspiele stattfinden. Stattdessen findet am Samstagabend um 18 Uhr (Schweizer Zeit) eine nächste Zeremonie statt. In dieser weist die Fifa die Partien jenen Austragungsorten und Anspielzeiten zu, die am meisten Sinn ergeben.

Der Weltverband wolle dabei darauf Rücksicht nehmen, dass Fans aus allen Zeitzonen ihre jeweiligen Partien live mitverfolgen können. Neben Fifa-Präsident Gianni Infantino sollen diverse Fussball-Legenden bei der Spielplan-Erstellung dabei sein.

Wie funktioniert der neue WM-Modus?

An der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko spielen neu 48 statt 32 Teams. Insgesamt gibt es zwölf Vierergruppen. Für die K.-o.-Phase qualifizieren sich die besten zwei jeder Gruppe und die acht besten Gruppendritten.

Das heisst: Nur ein Drittel der Teilnehmer scheitert bereits in der Gruppenphase. Die Teilnehmerzahl in der K.-o.-Phase wird im Vergleich zur letzten WM verdoppelt und startet mit den Sechzehntelfinals. Die beiden Finalisten werden schlussendlich acht Spiele an der WM absolvieren.

Bild: FIFA

Die Gruppenphase findet vom 11. bis 27. Juni statt. Bereits am 28. Juni beginnt dann die K.-o.-Phase. Das Endspiel findet am 19. Juli statt. Die genauen Anspielzeiten sind noch nicht bekannt.

Wo wird an der WM gespielt?

Wie kann ich WM-Tickets kaufen?

Der Ticketverkauf ist bereits gestartet, aktuell kann man sich nicht für Tickets bewerben. Nach der Auslosung am 5. Dezember startet eine neue Bewerbungsphase. Dann weiss man auch, welche Nationen in den einzelnen Gruppenspielen aufeinandertreffen.

Wie teuer sind die Tickets?

Offiziell hat die Fifa noch keine Ticketpreise für die WM 2026 kommuniziert, einzig, dass Gruppenspiele in den günstigsten Kategorien ab 60 US-Dollar verfügbar sein sollen. Diese Sektoren sind in den meisten Stadien aber extrem klein.

Gemäss Informationen von «The Athletic» werden WM-Besucher grundsätzlich tief in die Tasche greifen müssen. Die billigsten Tickets für Gruppenspiele können je nach Austragungsort auch 140 US-Dollar kosten. Ein Finalticket in der billigsten Kategorie soll es demnach nicht unter 2000 US-Dollar geben.