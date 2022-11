Ahmet Schaefer steigt neu beim FC Biel ein. Bild: www.imago-images.de

Clermont-Investor Ahmet Schaefer kauft sich beim FC Biel ein

Drei Klubs besitzt Ahmet Schaefer bereits und nun wird er mit seiner Firma Core Sports Capital Partner des FC Biel.

Der Promotion-League-Klub FC Biel hat einen neuen Partner gefunden. Um zu altem Glanz zurückfinden zu können, geht der Klub eine Partnerschaft mit Core Sports Capital ein.

Dessen Gründer ist mit Ahmet Schaefer kein Unbekannter. Mit Clermont Foot 63 in Frankreich, Vendsyssel in Dänemark und Austria Lustenau ist dieser bereits bei drei Vereinen in Europa involviert.

Nun steigt der Unternehmer mit seiner Firma also beim FC Biel ein und will mit seinem Know-how auf kurz oder lang wieder zurück in die Challenge League. Zudem will Schäfer die Infrastruktur in Biel nutzen, um für seine anderen Klubs eine Plattform zu schaffen.

Im watson-Interview im Mai 2021 meinte Schaefer auf die Frage, warum er keinen Schweizer Klub besitze, noch: «Wir haben uns auch den einen oder anderen Schweizer Verein angeschaut, sind dann aber davon abgekommen. Das hat verschiedene Gründe: Die Fernsehgelder sind vergleichsweise tief, ein Einstieg damit nicht lukrativ. Dazu kommen Formalitäten bei der Verpflichtung von Nicht-EU-Spielern. Zudem war es mir lieber, keinen Verein ‹vor der Haustüre› zu besitzen. Diese zusätzliche Aufmerksamkeit wollte ich nicht.» (mom)