Für Alonso wird die Luft noch dünner: City gewinnt bei Real Madrid ++ Bodo ärgert den BVB

Real Madrid – Manchester City 1:2

Real Madrid verliert zuhause gegen Manchester City 1:2. Trainer Xabi Alonso gerät so wohl noch mehr in die Kritik, wobei auch eine baldige Entlassung möglich scheint.

Es ist noch gar nicht lange her, da war kein Fussballtrainer dieser Welt begehrter als Xabi Alonso. Mit Bayer Leverkusen schaffte der Spanier Historisches, holte mit der Werkself nicht nur den ersten Meistertitel in der Bundesliga, sondern gleich das Double. Doch Alonsos Leverkusen war nicht nur erfolgreich, sondern schien phasenweise gar überirdisch. Denn in dieser Saison 2024 musste Bayer mit dem Schweizer Nationalmannschaftscaptain Granit Xhaka nur ein einziges Mal als Verlierer vom Feld. Im Final der Europa League, als Atalanta Bergamo Alonsos «Unbesiegbare» entzauberte.

Selbstredend wurde Alonsos Schaffen auch in der Heimat registriert, und so wurde der frühere Mittelfeldspieler schnell zum Kronfavorit auf einen der begehrtesten Trainerposten im Klubfussball – bei Real Madrid, wo er auch als Spieler seine Spuren hinterlassen hatte.

Zu Beginn dieser Saison übernahm Alonso bei den «Königlichen», startete überzeugend und reihte in der Meisterschaft Sieg an Sieg. Doch im glamourösen Umfeld der Madrilenen ist nur das Beste gut genug. Und so wurden die kritischen Stimmen schnell einmal lauter im Santiago Bernabeu.

In der Liga hat Real nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen und sich von Rivale Barcelona überflügeln lassen müssen. Nach der Heimniederlage am Sonntag gegen Celta Vigo (0:2) gab es nicht wenige Beobachter, die sich eine sofortige Entlassung des einstigen Wunschtrainers hätten vorstellen können.

Doch Alonso stand auch am Mittwochabend an der Seitenlinie, als mit Manchester City ein europäisches Schwergewicht in der spanischen Hauptstadt gastierte. Und nach einer knappen halben Stunde jubelte der 44-Jährige sogar, als mit Rodrygo ausgerechnet ein Spieler für die Madrider Führung besorgt war, der in den letzten Wochen in der Gunst des Trainers nicht allzu hoch zu stehen schien.

Erling Haaland trifft vom Punkt aus. Video: SRF

Allerdings ist Alonsos Real noch nicht das Real, wie es Trainerlegende Carlo Ancelotti in den letzten Jahren geprägt hatte. Es ist vielmehr eine Mannschaft, die sich leicht aus der Balance bringen lässt. Und defensive Schwächen offenbart. Nico O’Reilly (35.) und Erling Haaland per Penalty nach Foul von Antonio Rüdiger (43.) wendeten die Partie noch vor der Pause zu Gunsten von City.

Zwar hatte Real Madrid in der Folge mehr Ballbesitz und mit einem Lattentreffer von Endrick eine ausgezeichnete Ausgleichsmöglichkeit, ohne den angeschlagenen Kylian Mbappé fehlte es der hochdekorierten Madrider Offensive jedoch offensichtlich an Durchschlagskraft. Real ist zwar auch nach der zweiten Niederlage in der Ligaphase auf Kurs für die Achtelfinals, das einstige weisse Ballett schleppt sich aber derzeit eher über die Fussballplätze – und das könnte Xabi Alonso innert kurzer Zeit vom Traumtrainer zum Albtraumtrainer werden lassen.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: SRF

Real Madrid - Manchester City 1:2 (1:2)

SR Turpin (FRA).

Tore: 28. Rodrygo 1:0. 35. O'Reilly 1:1. 42. Haaland (Penalty) 1:2.

Dortmund – Bodo/Glimt 2:2

Bodo/Glimt schockt Borussia Dortmund und reist mit einem Punkt zurück nach Norwegen. Zweimal konnte sich Bodo nach einem Rückstand zurückkämpfen. Für die Skandinavier ist es erst der dritte Punkt.

Der BVB darf mit dieser Leistung nicht zufrieden sein, durch das Unentschieden wurde der Sprung auf den vierten Platz verpasst. Julian Brandt zeichnete sich am Mittwochabend als Doppeltorschütze aus.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: SRF

Borussia Dortmund - Bodö/Glimt 2:2 (1:1)

SR Lambrechts (BEL).

Tore: 18. Brandt 1:0. 42. Aleesami 1:1. 52. Brandt 2:1. 75. Hauge 2:2.

Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Kobel.

Bayer Leverkusen – Newcastle United 2:2

Obwohl Bayer Leverkusens Trainer Kasper Hjulmand aus persönlichen Gründen beim Heimspiel gegen Newcastle United fehlte, startete die Werkself stark und ging nach einem unglücklichen Eigentor von Bruno Guimaraes bereits nach 13 Minuten in Führung.

Das Eigentor von Bruno Guimaraes. Video: SRF

In der zweiten Halbzeit folgte allerdings die Slap-Stick-Einlage des Abends als Leverkusen-Torhüter Mark Flekken den Ball im eigenen Strafraum vertändelte und Nick Woltemade nur noch mit einem Foul stoppen konnte. Den darauffolgenden Elfmeter verwandelte Anthony Gordon souverän.

In der 74. Minute kam es noch schlimmer für den Bundesligisten als der erst 19-jährige Lewis Miley Newcastle erstmals in Front schoss. Dies reichte aber nicht für den Sieg, denn weniger als 15 Minuten später rettete Alejandro Grimaldo dem Heimteam einen Punkt.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: SRF

Bayer Leverkusen - Newcastle United 2:2 (1:0)

SR Gözübüyük (NED).

Tore: 12. Guimaraes (Eigentor) 1:0. 52. Gordon (Penalty) 1:1. 78. Muphy 1:2. 88. Grimaldo 2:2.

Bemerkungen: Newcastle United ohne Schär (Ersatz).

Brügge – Arsenal 0:3

Arsenal bleibt in der Champions League als einziges Team makellos und gewinnt auch das sechste Spiel in der Königsklasse. In Brügge war Noni Madueke die grosse Figur, welcher zwei Tore erzielte, wobei besonders der erste Treffer sehr sehenswert war. Mindestens so schön war das 3:0, als Gabriel Martinelli den Ball perfekt unter die Latte haute.

Der erste Treffer von Noni Madueke. Video: SRF

Das direkte Achtelfinal-Ticket wird dem Team von Trainer Mikel Arteta kaum noch zu nehmen sein. Brügge bleibt derweil mit erst vier Punkten unter dem Strich. Auch mit zwei Siegen gegen Kairat Almaty und Olympique Marseille brauchen die Belgier Schützenhilfe, um in die K.o-Phase einzuziehen.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: SRF

FC Brügge - Arsenal 0:3 (0:1)

SR Jablonski (GER).

Tore: 25. Madueke 0:1. 48. Madueke 0:2. 56. Martinelli 0:3.

Juventus Turin – Paphos 2:0

67 Minuten mussten sich die Fans von Juventus Turin gedulden, bis Weston McKennie den Abwehrblock von Paphos durchbrechen konnte und die Anhänger der alten Dame erlöste. Wenig später sorgte Jonathan David für die definitive Entscheidung. Durch den zweiten Sieg springt Juve in der Champions-League-Tabelle auf den 17. Platz.

Juventus Turin - Pafos 2:0 (0:0)

SR Manzano (ESP).

Tore: 68. McKenna 1:0. 74. David 2:0.

Athletic Bilbao – Paris Saint-Germain 0:0

Beim torlosen Unentschieden gegen Athletic Bilbao lässt Titelverteidiger Paris Saint-Germain zum zweiten Mal Punkte liegen. Bilbao-Torhüter Unai Simon zeigte eine starke Partie und liess die Pariser mehrmals verzweifeln. Trotzdem bleibt PSG hinter Arsenal und Bayern auf dem dritten Platz

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: SRF

Athletic Bilbao - Paris Saint-Germain 0:0

SR Siebert (GER).

Benfica Lissabon – Napoli 2:0

Nachdem Benfica Lissabon mit vier Niederlagen in die Champions League gestartet ist, folgte gegen den italienischen Meister Napoli der zweite Sieg hintereinander.

Richard Rios in der ersten und Leandro Barreiro in der zweiten Halbzeit erzielten die Treffer. Plötzlich fehlt dem Team von Star-Trainer José Mourinho nur noch ein Punkt auf den Playoff-Platz. Doch mit Juventus Turin und Real Madrid warten noch zwei richtige Brocken auf die Portugiesen.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: SRF

Karabach Agdam – Ajax Amsterdam 2:4

Ajax Amsterdam sichert sich beim 4:2-Auswärtssieg gegen Karabach Agdam die ersten Punkte in der laufenden Champions-League-Kampagne. Trotz zweimaligem Rückstand konnten die Niederländer in den Schlussminuten die Partie noch drehen. Oscar Gloukh überzeugte mit einem Doppelpack. Damit hat in dieser Saison jedes Team in der Königsklasse mindestens einen Punkt gesammelt.

Nach der zweiten Niederlage in Folge muss Karabach um das Erreichen der K.o-Phase zittern. In den letzten beiden Partien treffen die Aserbaidschaner auf Frankfurt und Liverpool.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: SRF

Karabach Agdam - Ajax Amsterdam 2:4 (1:1)

SR Obrenovic (SLO).

Tore: 10. Duran 1:0. 39. Dolberg 1:1. 47. Matheus Silva 2:1. 79. Gloukh 2:2. 83. Gaaei 2:3. 90. Gloukh 2:4.

Villarreal – Kopenhagen 2:3

Während Villarreal in der heimischen La Liga auf einer Erfolgswelle reitet und die letzten sieben Partien gewinnen konnte, folgte im sechsten Champions-League-Spiel gegen Kopenhagen die fünfte Niederlage. Einzig Kairat Almaty ist in der riesigen Tabelle noch schlechter klassiert als die Spanier.

Erst in der 90. Minute gelang Kopenhagen-Stürmer Andreas Cornelius der entscheidende Treffer. Durch den Sieg können die Dänen, welche sich in der Qualifikation gegen Basel durchsetzten, weiterhin vom Weiterkommen träumen.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: SRF

Villarreal - FC Kopenhagen 2:3 (0:1)

SR Kruzliak (SVK).

Tore: 2. Elyounoussi 0:1. 47. Comesana 1:1. 48. Achouri 1:2. 56. Oluwaseyi 2:2. 90. Cornelius 2:3. (riz/sda)