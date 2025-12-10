Was für ein Herbst! Lennart Karl jubelt schon wieder. Bild: keystone

Bayern-Shootingstar Karl überflügelt Mbappé – und 7 weitere Fakten zum CL-Abend

Ralf Meile Folge mir

Mehr «Sport»

Karl der Grosse

Ein Kaiser ist Lennart Karl zwar noch nicht, aber mindestens ein kleiner Prinz. Im dritten Champions-League-Spiel hintereinander hat das Juwel des FC Bayern München getroffen. Mit seinem Treffer beim 3:1 gegen Sporting Lissabon überholte er Kylian Mbappé. Denn neu ist nun Karl mit seinem Alter von 17 Jahren und 290 Tagen der jüngste Spieler, der in drei aufeinanderfolgenden Partien in der Königsklasse getroffen hat.

Die Zusammenfassung der Partie, Karls Treffer ab 3:25 Min. Video: SRF

«Mit 17 in der Champions League ist schon sehr besonders für mich», sagte Karl. «Ich bin einfach stolz auf mich, auf die Mannschaft. Deshalb hat heute alles gepasst.» Der junge Deutsche wurde als bester Spieler der Partie ausgezeichnet.

Die Spiele des Dienstags: Inter unterliegt Liverpool wegen Penalty + Barça schlägt Frankfurt + Bayern siegt

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt

Oder zwei, oder drei, oder hundertsiebenunddreissig wie in der Bayern-Fankurve:

«Das finde ich naturgemäss nicht gut», ärgerte sich Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen. «Die Witterungsbedingungen haben diesen Rauch und Nebel im Stadion belassen, ich hatte Sorge, dass womöglich das Spiel abgebrochen wird wegen schlechter Sicht. Es ist einfach nicht zu akzeptieren. Wie teuer das wird, kann ich nicht sagen. Aber klar ist, was die UEFA-Sanktion sein wird: ein Teilausschluss der Fans in der Südkurve.»

Welchen Platz du im Stadion nicht willst

Jenen im Camp Nou des FC Barcelona direkt vor dem Gästeblock, wenn Eintracht Frankfurt zu Besuch ist. Die Deutschen sorgten nicht dafür, dass man sie in guter Erinnerung behalten wird.

Auch Yamal schnappt sich einen Mbappé-Rekord

Es gibt wahrscheinlich keinen Fussballwettbewerb mit mehr Statistiken als die Champions League. Kylian Mbappé ist nun auch den Rekord los für die meisten Torbeteiligungen von 18-jährigen oder jüngeren Spielern. Der gehört nun Lamine Yamal mit je sieben Toren und Assists. Beim 2:1-Sieg gegen Frankfurt bereitete der spanische Wunderknabe das Siegtor von Jules Koundé vor.

Die Zusammenfassung der Partie. Video: SRF

Zuschauer eingeschlafen, Tor annulliert

Liverpool ging bei Inter Mailand in Führung. Doch wie jeder Treffer wurde auch dieser von Ibrahima Konaté vom VAR auf seine Gültigkeit hin überprüft. Das dauerte. Und dauerte. Und dauerte.

Und nach bald fünf Minuten? War immer noch kein Urteil gefällt, wurde Schiedsrichter Felix Zwayer doch noch zur Begutachtung an den Bildschirm gerufen. Sein Entscheid: Hands, kein Tor.

Das aberkannte Tor von Konaté. Video: SRF

Zwayer fällte kurz vor dem Ende der Partie einen weiteren Entscheid am Bildschirm. Nach einem Zupfer von Alessandro Bastoni am Trikot von Florian Wirtz entschied er auf Penalty für Liverpool. Dominik Szoboszlai bezwang Yann Sommer und sorgte für den 1:0-Sieg der «Reds» im San Siro.

Das Foul und der Penalty. Video: SRF

«Ja, er zieht an seinem Trikot», gab Inter-Verteidiger Manuel Akanji zu. Der Schweizer Nationalspieler sprach von einem sehr harten Entscheid. «Wenn man sich alles in Zeitlupe ansieht, sieht alles schlimmer aus. Er zog nur ganz leicht. Für mich ist das kein Penalty. Aber wir müssen auch ehrlich sein: Wir dürfen uns gar nicht in diese Lage bringen und dem Schiedsrichter die Gelegenheit geben, zu pfeifen.»

Game of Thrones

Mohammed Kudus traf für Tottenham – und schnappte sich zum Jubeln einen kleinen Plastikhocker:

Video: SRF

Warum? «Wo ich herkomme, sitzen die Häuptlinge und die Könige auf Hockern», sagte Kudus, Nationalspieler von Ghana.

Mittendrin und nicht dabei

Denis Zakaria winkte die grosse Chance, die AS Monaco gegen Galatasaray in Führung zu schiessen. Doch der Schweizer Nationalspieler sah seinen in die Mitte des Tores geschossenen Penalty abgewehrt:

Video: SRF

Monaco gewann am Ende trotzdem 1:0. Unmittelbar vor dem Treffer ersetzte Günay Güvenc im Tor der Türken den verletzten Ugurcan Cakir – und war wohl noch nicht richtig bereit, als es ernst galt:

Video: SRF

Kalibriertes Auge

Mal ehrlich: Wer in dieser Szene eine Hilfslinie ziehen muss, sollte schleunigst einen Augenarzt aufsuchen. Klarer kann ein Offside nun wirklich nicht sein:

Das Tor, das Union Saint-Gilloise in dieser Szene erzielte, zählte nicht. Die Belgier unterlagen Olympique Marseille 2:3.