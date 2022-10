Super League: YB gegen FC St. Gallen – das Spiel im Liveticker und TV

Ein Zweikampf zwischen Mohamed Camara (YB) und Jordi Quintilla (FCSG). Bild: keystone

Eigentor in der Schlussphase: YB siegt knapp gegen St. Gallen

Die Young Boys revanchieren sich für ihre bisher einzige Meisterschaftsniederlage und gewinnen das Heimspiel gegen St. Gallen 2:1. Der entscheidende Treffer fiel in der 87. Minute – es war ein Eigentor.

Lange sah es so aus, als würde St. Gallen die Berner erneut ärgern. Einen Monat zuvor hatten die Ostschweizer YB die bisher einzige Meisterschaftsniederlage beigefügt (1:2). Im Wankdorf stand es lange 1:1 unentschieden, ehe das Heimteam sein Glück doch noch erzwang. Nach einer druckvollen Schlussphase war es St. Gallens Leonidas Stergiou, der einen scharfen Ball in den Strafraum ins eigene Tor ablenkte. Wie bereits in der Woche zuvor gegen Luzern kam YB also dank eines späten Treffers zum 2:1-Erfolg.

YB ging in der 13. Minute durch eine schöne Kombination, an der gut die Hälfte der Mannschaft beteiligt war, in Führung. St. Gallen antwortete in der 38. Minute: Chadrac Akolo bedrängte den YB-Youngster Fabian Rieder erfolgreich beim Aufbau und bezwang den vorgerückten David von Ballmoos mit einem Lupfer zum nicht unverdienten Ausgleich. Die zweite Halbzeit verlief ausgeglichen, mit Chancen auf beiden Seiten. Erst in der Schlussphase gewannen die Berner die Oberhand.

Durch den Sieg zieht YB an der Tabellenspitze leicht davon. Das drittplatzierte St. Gallen hat bereits acht Punkte Rückstand. Servette könnte mit einem Heimsieg gegen Luzern am Sonntag bis auf drei Punkte an die Berner heranrücken.

Young Boys - St. Gallen 2:1 (1:1)

26'525 Zuschauer. SR Schnyder.

Tore: 13. Nsame (Fassnacht) 1:0. 38. Akolo 1:1. 87. Stergiou (Eigentor) 2:1.

Young Boys: Von Ballmoos; Blum, Camara, Zesiger, Benito; Fassnacht (64. Sierro), Niasse, Rieder (64. Imeri), Ugrinic; Itten, Nsame (64. Elia).

St. Gallen: Ati Zigi; Sutter, Stergiou, Vallci, Guindo; Görtler, Quintilla, Schmidt (88. Alves); Karlen (65. Schneider); Akolo (75. Cavegn), Guillemenot (65. Latte Lath).

Bemerkungen: Young Boys ohne Garcia (gesperrt) und Chaiwa (verletzt). St. Gallen ohne Stillhart, Maglica (beide gesperrt), Schubert, Von Moos (beide verletzt) und Witzig (krank). 84. Lattenschuss Elia.

Verwarnungen: 21. Görtler (Foul). 81. Ugrinic (Unsportlichkeit).

Die Tabelle

(nih/sda)