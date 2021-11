Sepp Blatter nimmt Stellung zu Anklagen und der WM-Vergabe nach Katar

«Unser Plan war, die WM 2018 in Russland und 2022 in den USA abzuhalten, sodass sich die Supermächte näherkommen, was meine Idee gewesen war. Doch dann rief mich Platini eine Woche vor der Wahl an und sagte: Sepp, das geht leider nicht mehr. Sein Staatspräsident habe ihn auf einen Kaffee eingeladen und eine Empfehlung zugunsten von Katar abgegeben.

Damit war unser Vorhaben nicht mehr realisierbar. Ich fragte, warum er sich daran halten müsse. Platini sagte: Was würdest du denn machen, wenn dich der Präsident deines Landes um so etwas bitten würde? Ich antwortete, eine solche Frage stelle sich mir gar nicht, weil wir in der Schweiz keinen Staatspräsidenten hätten.»