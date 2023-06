Thomas Tuchel (m.) ist aktuell auf der Suche nach einem neuen Stürmer für die kommende Saison. Bild: keystone

Bayerns Stürmersuche nimmt Fahrt auf – doch wer passt am besten zu den Münchnern?

Die Stürmer-Suche des FC Bayern München läuft aktuell auf Hochtouren. In der Führungsetage der Münchner wurde bereits über einige Namen diskutiert. Nun soll sich mit Harry Kane ein neuer Top-Kandidat hervorgetan haben.

Mehr «Sport»

Nach dem Abgang von Robert Lewandowski im vergangenen Sommer klafft bei den Bayern eine Lücke im Sturmzentrum. Zuletzt wurde der Pole bei den Münchnern nicht adäquat ersetzt und die fehlende Qualität im Sturm hätte beinahe zur ersten titellosen Saison seit 2012 geführt. Nun sind die Verantwortlichen des deutschen Meisters auf der Suche nach einem neuen Neuner, welcher, wenn auch mit einem Jahr Verspätung, Robert Lewandowski in München endlich vergessen machen soll.

Harry Kane

Der Engländer soll aktuell das Transferziel Nummer eins des FC Bayern München sein. Harry Kanes Qualitäten dürften den meisten Fussball-Fans bereits bekannt sein. Schon dreimal wurde der 29-Jährige Torschützenkönig in der Premier League und wäre da nicht ein gewisser Erling Haaland, hätte er sich mit 30 Treffern (sein bisher höchster Wert in einer Premier-League-Saison), erneut die Torjäger-Krone aufsetzen dürfen.

Kane ist vom Spielertyp her der Stürmer, welcher dem System der Bayern am besten zu Gesicht stehen würde. Keiner der anderen Kandidaten kann ausser im Torabschluss mit den fussballerischen Fähigkeiten des Stürmers der Tottenham Hotspur mithalten.

Der Engländer glänzt sowohl als Torschütze als auch als Vorbereiter. In den letzten Jahren entwickelte er sein Spiel immer weiter. Er lässt sich gerne auch mal etwas tiefer fallen, um sich in den Spielaufbau mit einzuschalten. Dadurch entstehen Räume, welche die schnellen Flügelspieler der Bayern optimal nutzen könnten.

Der Tottenham-Star ist mit 29 Jahren zwar der älteste der Kandidaten, doch auch Robert Lewandowski erreichte erst mit Anfang 30 seinen Leistungshöhepunkt. Die Bayern würden bei der Entwicklung Kanes wohl auf einen ähnlichen Karriere-Peak hoffen.

Victor Osimhen

Der Nigerianer mit der Maske spielte sich in dieser Saison mit seinen Auftritten für den SSC Neapel in den Fokus sämtlicher europäischer Top-Klubs. Logischerweise sind auch die Bayern auf den Wunderstürmer des italienischen Meisters aufmerksam geworden.

In 32 Spielen in der Serie A traf der 24-Jährige 26-mal. Auch dank seiner Tore gelang es Napoli, die erste Meisterschaft seit 1990 zu gewinnen. In allen Wettbewerben legte der Stürmer eine Torquote von 0,92 Treffern pro Spiel auf. Er ist damit die personifizierte Torgefahr. Aus den Top-5-Ligen haben lediglich Erling Haaland und Kylian Mbappé eine bessere Torquote als Osimhen.

Victor Osimhen bejubelt einen seiner Treffer. Bild: keystone

Alle seiner Treffer erzielte der Nigerianer dabei innerhalb des Strafraums, was ihn zum Inbegriff eines Strafraumstürmers macht. Laut dem «Opta-Player-Radar» ist Osimhen der Angreifer in den Top-5-Ligen, welcher Robert Lewandowski in seiner letzten Saison bei den Bayern am nächsten kommt.

Randal Kolo Muani

Er war der Shooting-Star der letzten Bundesliga-Saison. Randal Kolo Muani entwickelte sich bei Eintracht Frankfurt zu einem der interessantesten Stürmer der Fussball-Welt. In 32 Bundesliga-Spielen sammelte er 29 Skorerpunkte, womit er sich in den Fokus des deutschen Rekordmeisters spielte.

In seiner Spielweise erinnert der Franzose allerdings eher weniger an Robert Lewandowski. Der Vize-Weltmeister ist ein wesentlich agilerer Stürmer als der ehemalige Münchner. Kolo Muani weicht häufig auch auf den Flügel aus, womit er im Zentrum Räume schafft. Was dem Spiel der Bayern mit den flexibel einsetzbaren Flügelspielern um Serge Gnabry, Leroy Sané, Sadio Mané und Kingsley Coman durchaus zugutekommen könnte.

Traf in der vergangenen Saison in beiden Spielen gegen die Bayern: Randal Kolo Muani. Bild: www.imago-images.de

Kolo Muani konnte anders als Vlahovic und Füllkrug in dieser Saison auch in der Champions League und bei der Weltmeisterschaft in Katar zeigen, dass er selbst in grossen Spielen nicht abtaucht. Seinen Fehlschuss im WM-Final steckte der 24-Jährige weg und erzielte in der Bundesliga seither doppelt so viele Treffer wie zuvor. Mit dieser Mentalität müsste er sich auch beim deutschen Rekordmeister vor niemandem verstecken.

Dusan Vlahovic

Beim Namen Dusan Vlahovic scheiden sich aktuell die Geister. Der serbische Stürmer von Juventus Turin, wechselte Anfang Januar 2022 zur «alten Dame». Zu diesem Zeitpunkt galt er als einer der talentiertesten Stürmer weltweit, doch die vergangene Saison lief für den 23-Jährigen nicht so wie erhofft. In 42 Pflichtspielen konnte er lediglich 14 Treffer erzielen.

Doch seine Trefferquote in der vergangenen Saison lag mitunter auch an seinen Mitspielern, welche ihm nicht die Zuspiele lieferten, die er als Stürmer braucht. In München müsste man sich um diesen Faktor in jedem Fall keine Sorgen machen. Denn Chancen kreieren die Bayern genug, einzig ein Spieler, welcher diese auf höchstem Niveau zu verwerten weiss, fehlt. Diese Qualitäten bringt der Serbe mit, zudem verfügt er über eine ähnliche Statur und Athletik, wie Lewandowski. Und dass er weiss, wie man Tore erzielt, hat er während seiner Zeit in Florenz bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Niclas Füllkrug

Der Torschützenkönig der abgelaufenen Bundesliga-Saison hat mit seinen 16 Treffern bewiesen, dass er einer der besten Stürmer der Liga ist. Vom Anforderungsprofil her passt er allerdings nur teilweise in die Vorstellung der Verantwortlichen beim FC Bayern. Der deutsche Nationalstürmer wäre von allen Kandidaten zwar sicher die billigste Variante, doch hinter einer Verpflichtung des Bremers stünden auch die meisten Fragezeichen.

Niclas Füllkrug (Mitte) wurde gemeinsam mit dem Ex-Leipziger Christopher Nkunku Torschützenkönig der Bundesliga. Bild: www.imago-images.de

Der 30-Jährige besticht vor allem durch seine Stärke im Abschluss. Er ist ein typischer Strafraumstürmer und einen Spielertyp wie ihn hat der deutsche Rekordmeister mit Eric-Maxim Choupo-Moting eigentlich bereits im Kader. Füllkrug ist vielleicht etwas robuster und athletischer als der Kameruner, doch auch er ist kein Spieler, welcher sich den Ball im Mittelfeld abholt und auch mal zwei Gegenspieler aussteigen lassen kann.

Lediglich einen seiner 16 Treffer in der Liga erzielte er von ausserhalb des Strafraums, was zeigt, dass Füllkrug vor allem Treffer aus kurzer Distanz erzielt. Sein Spiel lebt von seinem Abschluss. In einem schnellen Kombinationsspiel dürfte er sowohl wegen der Geschwindigkeit als auch beim Passspiel Probleme bekommen.