Paris Saint-Germain gewann in der Gruppe H das erste Duell zweier Mannschaften in wohlklingenden Namen daheim gegen Juventus Turin 2:1. Kylian Mbappé traf in den ersten 22 Minuten zweimal.

Kurz vor Schluss erhöhte Jude Bellingham auf 3:0, was das BVB-Nervenkostüm zusätzlich beruhigt haben dürften. In der 89. Minute jubelten die Dänen – allerdings vergeblich. Das Tor von Rasmus Falk Jensen wurde wegen Abseits aberkannt.

Für Domenico Tedesco wird die Luft immer dünner. Nach einem schwachen Auftakt in die Bundesligasaison, verlor RB Leipzig beim ersten Auftritt in der Champions League des Jahres deutlich. Zuhause gegen Schachtar Donezk gingen die roten Bullen mit 1:4 unter. Mann des Spiels war Alexei Schwed mit zwei Toren.

So viel mehr bezahlst du in deiner Gemeinde im nächsten Jahr für den Strom

Nadal ausgeschieden – Alcaraz auf Weg zur Nummer 1 +++ Swiatek siegt nach Rückstand

Rafael Nadal scheidet am US Open im Achtelfinal aus. Der 22-fache Grand-Slam-Champion verliert 4:6, 6:4, 4:6, 3:6 gegen den als Nummer 22 gesetzten Amerikaner Frances Tiafoe. Es ist Nadals erste Niederlage in diesem Jahr bei einem Major-Turnier. Das Australian Open und Roland Garros gewann er, in Wimbledon musste er vor seinem Halbfinal gegen Nick Kyrgios wegen eines Bauchmuskelrisses Forfait geben.