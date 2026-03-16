Gerald Scheiblehner Anfang Monat im Letzigrund. Bild: keystone

Doch keine Geduld mehr mit Scheiblehner – GC wirft den Trainer raus

Die Tage von Gerald Scheiblehner als Trainer der Grasshoppers sind gezählt. Im Abstiegskampf trennt sich der Klub vom Österreicher.

Ralf Meile Folge mir

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Zwei Tage nach der 1:5-Niederlage beim Leader FC Thun trennen sich die Grasshoppers von ihrem Trainer Gerald Scheiblehner. Wie GC am Montagabend mitteilt, übernimmt der bisherige U21-Cheftrainer Gernot Messner bis Ende Saison das Super-League-Team. Er soll gemeinsam mit seinem Assistenten Shkelzen Gashi den Abstieg verhindern.

«Die Entscheidung ist uns schwer gefallen», lässt Sportchef Alain Sutter verlauten. Man habe mit Gerald Scheiblehner und seinen Assistenten ein sehr gutes und vertrauensvolles Verhältnis gehabt. «Nach einer sorgfältigen Analyse sind wir jedoch zum Schluss gekommen, dass wir für die verbleibende Phase der Saison einen neuen Impuls setzen möchten.»

Vielleicht Scheiblehners schönster Tag bei GC: Kurz vor Weihnachten schlägt sein Team – ganz in grün – auswärts YB 6:2. Bild: keystone

Scheiblehner hatte die Grasshoppers im vergangenen Sommer übernommen. Obwohl die Resultate weitgehend ausblieben – GC gewann in 30 Runden nur fünf Mal –, schien der Posten des 49-jährigen Österreichers nicht in Gefahr zu sein, war sich Sutter doch der schwierigen Aufgabe seines wichtigsten Angestellten bewusst. Doch nun änderte sich der Wind in Niederhasli.

GC ist Zweitletzter der Tabelle. Weil das Schlusslicht FC Winterthur am Sonntag überraschend in Luzern gewann, beträgt der Rückstand auf die Hoppers noch fünf Punkte. Acht Runden hat «Feuerwehrmann» Messner Zeit, das Ruder noch herumzureissen. Seinen Einstand gibt er am Samstag in Genf, wo das Auswärtsspiel beim ebenfalls formschwachen Servette ansteht.