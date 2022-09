Geizkragen verfolgen die Partie zwischen dem FC Goldstern und GC aus der Distanz. Bild: keystone

Alle Super-League-Teams im Cup weiter – aber Schützenfeste gab es nicht

Meyrin (1.) – Winterthur 0:4

Winterthur schaffte den Einzug in die Achtelfinals des Schweizer Cups problemlos. Der Erstligist Meyrin bleibt im Cup gegen Klubs aus der obersten Spielklasse sieglos.

Sehenswert: Ballet tanzt sich durch die Abwehr und erzielt das 2:0 für Winterthur. Video: SRF

Die Genfer begannen mutig, gerieten aber nach 22 Minuten in Rückstand und verloren am Ende 0:4. Thibault Cobaz, der eingewechselte Samuel Ballet und Roman Buess (2) erzielten die Tore für Winterthur. Dem Super-Ligist gelang ein Zu-Null-Erfolg, nachdem er zuletzt in der Meisterschaft gegen die Young Boys (1:5), Grasshoppers (0:3) und Luzern (0:6) 14 Gegentore in drei Partien zugelassen hatte.

Die Zusammenfassung der Partie. Video: SRF

Meyrin - Winterthur 0:4 (0:1)

1400 Zuschauer. - SR Cibelli.

Tore: 22. Corbaz 0:1. 52. Ballet 0:2. 79. Buess 0:3. 83. Buess 0:4.

Winterthur: Pukaj; Goncalves, Lekaj, Gelmi, Schattin; Ramizi, Arnold, Corbaz (77. Seiler); Manzambi (69. Chiappetta), Buess, Di Giusto (46. Ballet).

Bemerkungen: 66. Gelb-Rote Karte gegen Fazliji (Meyrin/Foulspiel).

Bellinzona – Luzern 0:1 n.V.

Mit einem blauen Auge kam der FC Luzern davon. Der Cupsieger 2021 fand durch die Defensive Bellinzonas lange kein Durchkommen. Die Tessiner erspielten sich in der zweiten Halbzeit die drei grössten Torchancen des Spiels, Rodrigo Pollero traf in der 83. Minute mit dem Kopf bloss die Latte. Das Siegtor gelang in der Nachspielzeit der ersten Hälfte der Verlängerung Luzerns Dejan Sorgic.

Sorgic schiesst Luzern eine Runde weiter. Video: SRF

Die Zusammenfassung der Partie. Video: SRF

Bellinzona - Luzern 0:1 (0:0, 0:0) n.V.

3300 Zuschauer. - SR Horisberger.

Tor: 105+2. Sorgic 0:1.

Luzern: Müller; Dräger, Jaquez (106. Beka), Burch, Frydek (99. Meyer); Jasari; Chader (73. Gentner), Dorn, Kadak (62. Ardaiz), Meyer (61. Abubakar, 99. Campo); Sorgic.

Bemerkungen: 81. Tor von Ardaiz (Luzern) wegen Offside annulliert. 83. Lattenkopfball Pollero (Bellinzona).

Goldstern (3.) – GC 0:3

Ein nicht für möglich gehaltenes Resultat zeigte die Anzeigetafel zur Halbzeitpause an: 0:0. Die Grasshoppers hatten zwar erwartungsgemäss viele Chancen, doch sie liessen auch die besten Möglichkeiten aus.

Seko Ayumu sieht gegen einen Drittligisten Rot für eine Tätlichkeit. Video: SRF

Der kecke Drittligist hatte danach sogar noch die personelle Überzahl, nachdem Seko Ayumu wegen einer Tätlichkeit Rot sah. Doch kurze Zeit später lag der Ball ein erstes Mal im Tor des 19-jährigen Lionel Kocher. Der FC Goldstern aus Bremgarten kämpfte bis zuletzt um den Ehrentreffer und darf mit dem Schlussresultat des grössten Spiels der Klubgeschichte mehr als zufrieden sein.

Die Zusammenfassung der Partie. Video: SRF

Goldsterns Spieler feiern … Bild: keystone

… mit ihrem Anhang. Bild: keystone

Goldstern - Grasshoppers 0:3 (0:0)

2500 Zuschauer. - SR Gianforte.

Tore: 56. Pusic 0:1. 65. Demhasaj 0:2. 80. Blasucci 0:3.

Grasshoppers: Hammel; Nadjack, Seko, Stroscio; Bolla, Shabani (46. Kawabe), Herc (68. Ndenge), De Carvalho (68. Li); Pusic; Schettine (46. Demhasaj), Jeong (68. Blasucci).

Bemerkungen: 54. Rote Karte gegen Seko (Tätlichkeit).

Etoile Carouge (PL) – St.Gallen 2:4

Für Etoile Carouge, den Leader der Promotion League, endete die Cup-Kampagne früher als letzte Saison. Vor einem Jahr eliminierte Carouge Winterthur und Basel und scheiterte erst im Viertelfinal mit 1:2 an St.Gallen.

Von neuem schnupperten die Genfer an der Überraschung gegen die Ostschweizer. Bis zur 56. Minute führte Etoile Carouge dank einem Doppelschlag von Mamadou Simbakoli (39.) und Oscar Correia (44.) mit 2:1.

Doppelschlag von Carouge: In fünf Minuten vom 0:1 zum 2:1. Video: SRF

St.Gallens Goalie Lukas Watkowiak verhinderte weitere Gegentreffer. «Joker» Matej Maglica und Lukas Görtler realisierten in der zweiten Halbzeit den Umschwung: Maglica glich zehn Minuten nach seiner Einwechslung aus (56.); Görtler schoss mit zwei Treffern den Favoriten in den letzten 20 Minuten zum Sieg.

Die Zusammenfassung der Partie. Video: SRF

Etoile Carouge (PL) - St.Gallen 2:4 (2:1)

3300 Zuschauer. - SR von Mandach.

Tore: 15. Akolo 0:1. 39. Simbakoli 1:1. 44. Correia 2:1. 56. Maglica 2:2. 71. Görtler 2:3. 92. Görtler (Foulpenalty) 2:4.

St.Gallen: Watkowiak; Sutter, Stillhart, Stergiou (46. Maglica), Guindo; Görtler, Quintillà, Witzig (72. Schmidt); Akolo (77. Karlen), Schneider (46. Ricky), Guillemenot (72. Latte Lath).

Bemerkungen: 92. Gelb-Rote Karte Rüfli (Etoile Carouge/Reklamieren).

Stade Lausanne-Ouchy – YB 0:1

Glanzlos eine Runde weiter hievten sich Sion, Servette und die Young Boys. Während die beiden Romands ihre Partien gegen Rapperswil-Jona und La Chaux-de-Fonds jeweils 2:0 gewannen, setzten sich die Berner bei Stade Lausanne-Ouchy 1:0 durch. Dem wieder in die Nationalmannschaft berufenen Cedric Itten gelang nach einer guten Stunde ein Kopfballtreffer nach einem Eckball von Filip Ugrinic. In der ersten Halbzeit hatte YB aber auch das Glück beansprucht, als Lausanne-Ouchy nur den Pfosten getroffen hatte.

Viel Volk lockte die Affiche nicht auf die Pontaise. Bild: keystone

Stade Lausanne-Ouchy - Young Boys 0:1 (0:0)

SR Staubli.

Tor: 66. Itten 0:1.

Young Boys: von Ballmoos, Rüegg, Camara, Lustenberger (72. Zesiger), Benito (72. Blum); Niasse; Rieder, Imeri (65. Sierro), Ugrinic (92. Maceiras); Nsame (65. Elia), Itten.

Bemerkungen: 83. Gelb-Rote Karte gegen Rüegg (wiederholtes Foul).

Rapperswil-Jona (PL) – Sion 0:2

«Unglücklich» ist eine nette Umschreibung für den zweiten Gegentreffer der Rapperswiler … Video: SRF

Die Zusammenfassung der Partie. Video: SRF

Rapperswil-Jona - Sion 0:2 (0:1)

SR Piccolo.

Tore: 45. Stojilkovic 0:1. 50. Itaitinga 0:2.

Sion: Fickentscher; Lavanchy, Cavaré, Saintini, Baltazar; Poha (82. Zuffi), Grgic, Araz (37. Cyprien); Itaitinga (71. Sio), Stojilkovic, Chouaref (71. Bua).

La Chaux-de-Fonds (1.) – Servette 0:2

Die Zusammenfassung der Partie. Video: SRF

La Chaux-de-Fonds (1.) - Servette 0:2 (0:0)

1800 Zuschauer. - SR Turkes.

Tore: 50. Rouiller 0:1. 67. Crivelli 0:2.

Servette: Omeragic; Magnin, Baron, Severin, Rouiller (84. Monteiro); Crivelli (85. Pacheco), Antunes (32. Pflücke), Valls, Kutesa; Fofana (61. Douline), Rodelin.

Die Spiele vom Sonntag

Schaffhausen – Yverdon-Sport 14.00 Uhr

Breitenrain (PL) – Lugano 15.00 Uhr

Aarau – Basel 15.30 Uhr

Portalban/Gletterens (1.) – Wil 16.00 Uhr

Lausanne-Sport – Zürich 16.00 Uhr



Auslosung der Achtelfinals am Abend.

(ram/sda)