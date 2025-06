Der FC Basel hat Millionenschulden – und schlägt öffentlich zurück

Nun sah sich der FCB gezwungen, zu reagieren. In einem Statement auf «X» schreibt der Klub, er wolle Klarheit schaffen: «Trotz mehrfacher Versuche, bestehende Differenzen konstruktiv zu lösen, konnten keine tragfähigen Lösungen erzielt werden. Im Zentrum der Meinungsverschiedenheiten stehen beispielsweise nicht nachvollziehbar getrennte Kosten bei Strom- und Wärmeverbrauch sowie aus Sicht des FCB über Jahre nicht erfüllte Verpflichtungen der Stadion-Genossenschaft», so der FCB.

Das Stadion, in welchem der FC Basel lediglich Mieter ist, ist schon länger ein Streitpunkt. Auf der einen Seite der FCB, auf der anderen die Stadiongenossenschaft. Letztere ist die Besitzerin des Joggeli und hält am heutigen Mittwochabend ihre GV ab. Bereits im Jahr 2020 verzichtete der FCB zeitweise auf die Mietzahlungen. Jetzt soll seit mehr als einem Jahr kein Geld mehr geflossen sein.

Der Streit um das Basler Fussballstadion geht in eine nächste Runde. Bevor am Abend die Generalversammlung der Stadiongenossenschaft stattfindet, sieht sich der FC Basel gezwungen, zu reagieren. Dabei erhebt der Klub selbst schwere Vorwürfe.

«Diese Testspiele sind sehr motivierend» Nationalmannschaft sicher in den USA angekommen

Das Schweizer Nationalteam ist am Montag sicher in Salt Lake City gelandet. Das Team von Trainer Murat Yakin wird eine Woche in der Hauptstadt Utahs bleiben und dort am Samstag (22 Uhr Schweizer Zeit) gegen Mexiko antreten.

«Alle Spieler sind hier und hochmotiviert. Die Stimmung ist sehr gut. Wir mussten niemanden überzeugen, an dieser Tour teilzunehmen», sagte Coach Murat Yakin bei einer Pressekonferenz während des Fluges von Zürich nach Salt Lake City.