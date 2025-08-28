wechselnd bewölkt18°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Wadenbeinbruch: Nati-Hoffnung Jashari fällt wohl monatelang aus

Milan, Italy, 17th August 2025. Ardon Jashari of AC Milan during the AC Milan vs SSC Bari Coppa Italia match at Giuseppe Meazza, Milan. Picture credit should read: Jonathan Moscrop / Sportimage EDITOR ...
Ardon Jashari soll sich im Training schwer verletzt haben.Bild: IMAGO/Sportimage

Wadenbeinbruch: Nati-Hoffnung Jashari fällt wohl monatelang aus

28.08.2025, 16:3428.08.2025, 16:44
Mehr «Sport»

Hiobsbotschaft für den Schweizer Fussball: Ardon Jashari hat sich Berichten von italienischen Medien zufolge im Training mit der AC Milan schwer verletzt. Demnach werde beim Mittelfeldspieler ein Bruch des rechten Wadenbeins befürchtet. Bestätigt sich diese Diagnose, wird der 23-Jährige wohl zwei bis drei Monate ausfallen.

Erst an diesem Morgen wurde Jashari von Nati-Trainer Murat Yakin für die WM-Qualifikationsspiele gegen den Kosovo und Slowenien aufgeboten. Daraus wird nun offensichtlich nichts.

EIne genauere Diagnose soll in den nächsten Stunden nach weiteren Untersuchungen folgen. Jashari war erst diesen Sommer für knapp 40 Millionen Euro vom belgischen Spitzenklub Brügge zur AC Milan gewechselt. Sein Serie-A-Debüt gab er am vergangenen Wochenende von einer 1:2-Niederlage gegen Cremonese. (abu)

Update folgt.

Er spielte bereits für die Schweizer Nati: Nun ist der Kosovo auch an Hajdari dran

Mehr Fussball-News:

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das sind die grössten Sensationen im Schweizer Cup
1 / 29
Das sind die grössten Sensationen im Schweizer Cup

August 2025: Der SC Cham aus der Promotion League wirft Super-League-Klub Lugano raus. Die Tessiner gleichen in der 90. Minute zum 2:2 aus, doch in der Nachspielzeit gelingt Cham das 3:2-Siegtor.
quelle: keystone / philipp schmidli
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wir machen das Nonsense-Quiz mit der Schweizer Frauen Fussball-Nati
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Eine herrliche neue Folge von: Influencer in freier Wildbahn
2
Bock auf ein bisschen Freude? Hier gibt es Spass en masse!
3
Das sind die beliebtesten Babynamen in Europa
4
Gemachte Deals scheinen wertlos: Trump droht der EU und China bereits mit neuen Zöllen
5
Ich bin zwei Wochen auf Samsungs 2000-Franken-Handy umgestiegen und das kam raus
Meistkommentiert
1
Maurin verlässt GC in Richtung Heimat +++ Pickel unterschreibt bei Espanyol
2
Warum Jacqueline Badran den Eigenmietwert plötzlich nicht mehr abschaffen will
3
Verurteilter Neonazi wechselt das Geschlecht – um ins Frauengefängnis zu kommen
4
Picdump 154 – die Memes sind zurück aus der Sommerpause
5
Hakenkreuze und Rassismus auf WhatsApp – die Lausanner Polizei hat gleich mehrere Probleme
Meistgeteilt
1
USA wollen Dauer von Studenten- und Journalisten-Visa begrenzen
2
Wie sehr liebst du Popcorn? Dieser eine Junge: «JAAA» 😍🍿
3
Israel fordert Rückzug von Hungersnot-Bericht +++ Patriarchen warnen vor Gaza-Einnahme
4
Du hast keine Ahnung von Schwingen? Der watson-Sport-Chef gibt dir Nachhilfe
5
Tödliche Polizeieinsätze im Kanton Waadt – Bericht wirft neues Licht auf Tod von «Nzoy»
Yakin überrascht mit Itten: So sieht das Nati-Kader für den ersten Teil der WM-Quali aus
Nationalcoach Murat Yakin setzt für die ersten Spiele in der Qualifikation für die WM 2026 mehrheitlich auf bewährte Kräfte. Zu den Aufgebotenen gehört auch Rückkehrer Cedric Itten.
Der Kampf um die Teilnahme an der nächstjährigen WM in den USA, Kanada und Mexiko beginnt für das Schweizer Nationalteam mit den Heimspielen in Basel am Freitag, 5. September, gegen Kosovo und am Montag, 8. September, gegen Slowenien. Das Aufgebot umfasst bis auf wenige Ausnahmen jene Spieler, die vor der Sommerpause die Partien gegen die USA (4:0-Sieg) und Mexiko (4:2-Sieg) bestritten haben.
Zur Story