Wadenbeinbruch: Nati-Hoffnung Jashari fällt wohl monatelang aus

Hiobsbotschaft für den Schweizer Fussball: Ardon Jashari hat sich Berichten von italienischen Medien zufolge im Training mit der AC Milan schwer verletzt. Demnach werde beim Mittelfeldspieler ein Bruch des rechten Wadenbeins befürchtet. Bestätigt sich diese Diagnose, wird der 23-Jährige wohl zwei bis drei Monate ausfallen.
Problema serio al perone destro per Ardon Jashari, dopo lo scontro in allenamento con Santiago Gimenez.— luca bianchin (@lucabianchin7) August 28, 2025
Si teme una frattura. Gli esami chiariranno entità del problema e tempi di recupero, ma qualche settimana di assenza è certa.@MarcoGuidi13 pic.twitter.com/Gyof3TYMjc
Erst an diesem Morgen wurde Jashari von Nati-Trainer Murat Yakin für die WM-Qualifikationsspiele gegen den Kosovo und Slowenien aufgeboten. Daraus wird nun offensichtlich nichts.
EIne genauere Diagnose soll in den nächsten Stunden nach weiteren Untersuchungen folgen. Jashari war erst diesen Sommer für knapp 40 Millionen Euro vom belgischen Spitzenklub Brügge zur AC Milan gewechselt. Sein Serie-A-Debüt gab er am vergangenen Wochenende von einer 1:2-Niederlage gegen Cremonese. (abu)
Update folgt.