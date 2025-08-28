Ardon Jashari soll sich im Training schwer verletzt haben. Bild: IMAGO/Sportimage

Wadenbeinbruch: Nati-Hoffnung Jashari fällt wohl monatelang aus

Hiobsbotschaft für den Schweizer Fussball: Ardon Jashari hat sich Berichten von italienischen Medien zufolge im Training mit der AC Milan schwer verletzt. Demnach werde beim Mittelfeldspieler ein Bruch des rechten Wadenbeins befürchtet. Bestätigt sich diese Diagnose, wird der 23-Jährige wohl zwei bis drei Monate ausfallen.

Erst an diesem Morgen wurde Jashari von Nati-Trainer Murat Yakin für die WM-Qualifikationsspiele gegen den Kosovo und Slowenien aufgeboten. Daraus wird nun offensichtlich nichts.

EIne genauere Diagnose soll in den nächsten Stunden nach weiteren Untersuchungen folgen. Jashari war erst diesen Sommer für knapp 40 Millionen Euro vom belgischen Spitzenklub Brügge zur AC Milan gewechselt. Sein Serie-A-Debüt gab er am vergangenen Wochenende von einer 1:2-Niederlage gegen Cremonese. (abu)

