Portugals Ricardo Horta bejubelt das 1:1 gegen Spanien. Bild: keystone

Portugal gelingt später Ausgleich gegen Spanien – Norwegen schlägt Serbien dank Haaland

Im Duell der beiden kommenden Gegner der Schweizer Nationalmannschaft trennten sich Spanien und Portugal 1:1.

Liga A

Spanien – Portugal 1:1

Die Portugiesen, die erst nach einer knappen Stunde auf Cristiano Ronaldo setzen, holten den einen Punkt in Sevilla zum Auftakt der Nations League dank einem anderen, weniger berühmten Joker. Ricardo Horta traf zehn Minuten nach seiner Einwechslung zum 1:1 (82.). Für den Stürmer von Braga war es der erste Länderspiel-Treffer – bei seiner Rückkehr in die Nationalmannschaft acht Jahre nach seinem Debüt.

Morata bringt Spanien in Führung. Video: streamable

Das Remis ging in Ordnung, auch wenn die Spanier eine Spur souveräner wirkten. Ihre beste Aktion zeigten sie in der 25. Minute mit einem herrlich herausgespielten Konter. Der 17-jährige Gavi und Pablo Sarabia bereitete den Treffer von Alvaro Morata perfekt vor. Für den oft kritisierten Stürmer von Juventus Turin war es der 26. Treffer im 53. Länderspiel.

Horta gleicht für Portugal aus. Video: streamable

Spanien - Portugal 1:1 (1:0)

Sevilla. - SR Oliver (ENG).

Tore: 25. Morata 1:0. 82. Horta 1:1.

Spanien: Simon; Azpilicueta, Diego Llorente, Pau Torres, Alba; Soler (62. Koke), Busquets, Gavi (81. Marcos Llorente); Ferran Torres (62. Olmo), Morata (70. de Tomas), Sarabia.

Portugal: Diogo Costa; Cancelo, Pep, Danilo, Guerreiro; Bruno Fernandes (81. Nunes), Moutinho (46. Neves), Otavio (62. Ronaldo); Rafael Leão (72. Horta), André Silva, Bernardo Silva (62. Guedes).

Bemerkungen: Spanien ohne Thiago, Pedri und Gerard Moreno (alle verletzt). Portugal ohne João Felix, Ruben Dias, Renato Sanches (alle verletzt) und Vitinha (krank).

Tschechien – Schweiz 2:1

Liga B

Serbien – Norwegen 0:1

In der zweithöchsten Liga der Nations League startete Serbien, am 2. Dezember in Katar der letzte WM-Gruppengegner der Schweiz, mit einer 0:1-Heimniederlage gegen Norwegen. Das Tor der nicht für die WM qualifizierten Norweger schoss Erling Haaland.