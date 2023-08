Die Spanierinnen freuen sich nach einer umkämpften Partie über den Einzug in den WM-FInal. Bild: keystone

Nach dramatischer Schlussphase – Spanien siegt gegen Schweden und steht im WM-Final

Spaniens Fussballerinnen stehen bei ihrer dritten WM-Teilnahme zum ersten Mal im Final. Sie besiegen Schweden im Halbfinal in Auckland nach einer ereignisreichen Schlussphase 2:1.

Die Entscheidung im ersten Halbfinal an der WM in Australien und Neuseeland fiel in einer turbulenten Schlussphase. Zunächst glich die eingewechselte Rebecka Blomqvist in der 88. Minute für Schweden zum 1:1 aus.

Schweden kann zwischenzeitlich ausgleichen. Video: SRF

Nur eine Minute später traf Spaniens Captain Olga Carmona mit einem sehenswerten Weitschuss von der Strafraumgrenze zum siegbringenden 2:1.

Carmona schiesst die Spanierinnen in den WM-Final. Video: SRF

Der erste Finaleinzug der Spanierinnen, die im Achtelfinal die Schweizerinnen mit 5:1 eliminiert hatten, war verdient. Das Team des vor dem Turnier umstrittenen Trainers Jorge Vilda dominierte die Partie über weite Strecken, konnte seine Überlegenheit aber lange Zeit nicht in Tore ummünzen. Zu den auffälligsten Spielerinnen im spanischen Team gehörte nach ihrer Einwechslung Salma Paralluelo. Die 19-jährige vom FC Barcelona war in der 81. Minute mit einem platzierten Schuss in die untere Ecke für das 1:0 der Spanierinnen verantwortlich.

Das 1:0 durch Paralluelo. Video: SRF

Den Spanierinnen bietet sich damit am Sonntag im Final in Sydney die Chance, sich als fünfte Nation nach den USA, Norwegen, Deutschland und Japan in die Siegerliste eines WM-Turniers einzutragen. Die Gegnerinnen werden am Mittwoch im Duell zwischen dem euphorisierten Co-Gastgeber Australien und Europameister England ermittelt.

Die Schwedinnen, die im Achtelfinal den Titelverteidiger USA und im Viertelfinal mit Japan den Weltmeister von 2011 ausgeschaltet haben, mussten bei ihrer fünften Halbfinalteilnahme ihre Titelträume begraben. Für den Europameister von 1984 wäre es der zweite WM-Final nach 2003 gewesen. Schon vor vier Jahren in Frankreich waren die Skandinavierinnen im Halbfinal (damals gegen die Niederlande) gescheitert.

Spanien – Schweden 2:1

Auckland – 43'217 Zuschauer

Tore: 81. Paralluelo 1:0. 88. Blomqvist 1:1. 89. Carmona 2:1.

(kat/sda)