meist klar12°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Norwegen der WM dank Haaland-Hattrick gegen Israel immer näher

Norwegen der WM dank Haaland-Hattrick gegen Israel immer näher

11.10.2025, 19:5111.10.2025, 19:51
Inhaltsverzeichnis
Gruppe EGruppe FGruppe IGruppe K

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe I

Norwegen – Israel 5:0

Sechs Spiele, sechs Siege – Norwegen bleibt auf dem Weg zum ersten grossen Turnier seit der EM 2000 makellos. Gegen Israel verschoss Superstar Erling Haaland zwar zunächst einen Penalty, und das gleich zwei Mal. Der erste Versuch war wiederholt worden, weil sich der Torhüter zu früh bewegt hatte.

Danach zeigte sich die Tormaschine von Manchester City wieder gewohnt treffsicher. Haaland steuerte in der 27., der 63. und der 72. Minute drei Tore zum Kantersieg bei. Nach 46 Länderspielen hat er damit 51 Treffer auf seinem Konto.

epa12447323 Norway&#039;s Erling Braut Haaland celebrates after scoing the 4-0 goal during the 2026 FIFA World Cup qualifying soccer match between Norway and Israel in Oslo, Norway, 11 October 2025. E ...
Wieder einmal überragend: Erling Haaland.Bild: keystone

Der Gruppensieg ist Norwegen dank seiner um Welten besseren Tordifferenz gegenüber Italien kaum mehr zu nehmen. Die Wikinger empfangen Mitte November zunächst das mediokre Estland, dabei können sie das WM-Ticket mit einem Sieg praktisch lösen. Zum Abschluss reist Norwegen nach Mailand, aber wegen der Tordifferenz wird Italien dann kaum mehr nach Platz 1 greifen können.

Gruppe K

(ram)

Die Spiele vom Freitag:

Kosovo zuhause torlos – Deutschland und Frankreich geben sich keine Blösse
Mehr Fussball:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert
1 / 22
Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert

Algerien: 5. Teilnahme an einer Weltmeisterschaft
Letzte Teilnahme: 20214 (Achtelfinal)
Grösster WM-Erfolg: Achtelfinal (2014)
quelle: www.imago-images.de / imago/billel bensalem
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Schmeckt man den Alkoholgehalt von Bier heraus?
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Familie Xhaka kauft in Liestal eine Villa und lässt den Garten roden
2
Hegseth schimpfte über «fette Truppen» – nun folgt die Retourkutsche
3
«Hochverrat am Gotthard» – Paolo Duca und Luca Cereda schmeissen bei Ambri hin
4
Rupperswil-Vierfachmörder Thomas N. erzielt vor Gericht einen überraschenden Erfolg
5
Gaza-Gipfel mit Trump und al-Sisi geplant +++ 81 tote Palästinenser geborgen, sagt Hamas
Meistkommentiert
1
Trump geht leer aus: María Corina Machado gewinnt den Friedensnobelpreis
2
Hat Gott uns den Glauben eingepflanzt oder steckt er in den Genen?
3
«Politik über Frieden gestellt» – Friedensnobelpreis sorgt für Empörung im Weissen Haus
4
Netflix erhöht die Preise für die Schweiz – so haben sich die Streaming-Kosten entwickelt
5
«Im Internet spüre ich nicht nur Unverständnis, ich spüre Hass»
Meistgeteilt
1
100 Prozent: Neue Zölle gegen China +++ Trump gratuliert Nobelpreisträgerin Machado
2
Schottland spielt in Estland alleine, weil kein Heimteam auftaucht
3
Liebi. Sooo viel Liebi in Werbungen der Siebzigerjahre
4
Leibarzt bescheinigt Trump das Herz eines 65-Jährigen
5
«Meilenstein für die Ruag»: Die 5 wichtigsten Punkte der F-35-Medienkonferenz
Kurashev trifft als einziger Schweizer + Josi punktet beim Comeback + Devils verlieren
Die Schweizer NHL-Spieler gehen in der Nacht auf Freitag fast ausnahmslos ans Werk. Als Torschütze tut sich Philipp Kuraschev hervor, Roman Josi lässt sich einen Assists gutschreiben.
Philipp Kurashev: 1 Tor, 3 Schüsse, 1 Block, 2 Checks, TOI 19:38
Akria Schmid: 20 Paraden, 87 Prozent Fangquote
Zur Story