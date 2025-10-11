Norwegen der WM dank Haaland-Hattrick gegen Israel immer näher

Norwegen – Israel 5:0

Sechs Spiele, sechs Siege – Norwegen bleibt auf dem Weg zum ersten grossen Turnier seit der EM 2000 makellos. Gegen Israel verschoss Superstar Erling Haaland zwar zunächst einen Penalty, und das gleich zwei Mal. Der erste Versuch war wiederholt worden, weil sich der Torhüter zu früh bewegt hatte.

Danach zeigte sich die Tormaschine von Manchester City wieder gewohnt treffsicher. Haaland steuerte in der 27., der 63. und der 72. Minute drei Tore zum Kantersieg bei. Nach 46 Länderspielen hat er damit 51 Treffer auf seinem Konto.

Wieder einmal überragend: Erling Haaland. Bild: keystone

Der Gruppensieg ist Norwegen dank seiner um Welten besseren Tordifferenz gegenüber Italien kaum mehr zu nehmen. Die Wikinger empfangen Mitte November zunächst das mediokre Estland, dabei können sie das WM-Ticket mit einem Sieg praktisch lösen. Zum Abschluss reist Norwegen nach Mailand, aber wegen der Tordifferenz wird Italien dann kaum mehr nach Platz 1 greifen können.

