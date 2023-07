Über ihre ungewohnte neue Position als Innenverteidigerin:

«Ich spiele einfach dort, wo mich Nationaltrainerin Inka Grings aufstellt. Aber klar ist auch, dass ich mich als Aussenverteidigerin am wohlsten fühle. Dort agiere ich jeweils im Klub bei Arsenal, diese Position habe ich schon sehr viel gespielt. Aber wenn sich Inka entscheiden sollte, dass ich auch gegen Neuseeland in der Innenverteidigung agiere, dann wird es so sein. Gegen Norwegen habe ich mich ganz gut geschlagen. Schon in der Vorbereitung habe ich für das Nationalteam ab und zu als Innenverteidigerin gespielt. Natürlich ist es ein bisschen anders im Stellungsspiel. Insbesondere gegen den Ball ist es für mich speziell, weil ich mir gewohnt bin, dass ich immer die Auslinie in der Nähe habe.»