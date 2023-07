England zittert sich zum Sieg gegen Dänemark +++ Argentinien punktet dank Traumtor

Während die «Lionesses» vor der Pause das Spiel kontrollierten, mussten sie sich am Ende mit den drei Punkten glücklich schätzen. Nach dem Seitenwechsel drückte Dänemark vehement auf den Ausgleich und scheiterte einmal nur am Pfosten. (abu/sda)

Der Europameister England besiegte Dänemark in Sydney nach einem engen Spiel 1:0 und ist den Achtelfinals einen Schritt näher gekommen. Matchwinnerin war die Chelsea-Stürmerin Lauren James mit einem frühen Tor in der 6. Minute.

Die erste Partie hatten die Südamerikanerinnen 0:1 gegen Italien verloren. Auch Südafrika hat nach zwei Auftritten nun einen Punkt. Die Südafrikanerinnen hatten am ersten Spieltag 1:2 gegen Schweden gespielt. Am dritten Gruppenspieltag trifft Argentinien auf Schweden. Südafrika bekommt es mit Italien zu tun.

Als der 20-jährige Stürmer beim FCB als Neuzugang vorgestellt wurde, war Sportdirektor Heiko Vogel voll des Lobes für Thierno Barry. Bisher trat der Neuzugang jedoch eher unglücklich auf.

Am Ende weiss er sich nur noch mit den Händen zu helfen. Als Basels Stürmer Thierno Barry im Spiel gegen Tobol Kostanay auf der Torlinie steht und ein Kopfball auf dem Weg ins Tor ist, verhindert er den Gegentreffer im Stile eines Goalies. Der Schiedsrichter zeigt dem Franzosen die Rote Karte, es ist im zweiten Einsatz Barrys für den FCB der zweite Platzverweis. In den Katakomben bricht die Wut aus ihm hinaus. So hat er sich seinen Start in der Schweiz nicht vorgestellt.