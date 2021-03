Historischer Abend für den Verteidiger: Mirco Müller erzielt in Schweden einen Hattrick

Der Schweizer Eishockey-Spieler Mirco Müller erlebte einen denkwürdigen Abend. Beim 3:1-Sieg von Leksand bei Rögle erzielte der Verteidiger aus Winterthur von 0:1 bis zum 3:1 innerhalb von 16 Minuten seinen ersten Hattrick in der schwedischen Hockeyliga (SHL) und überhaupt in seiner Profikarriere. Damit hat Müller an einem Abend in Schweden auch gleich viele Tore erzielt wie zuvor während drei Jahren in New Jersey.

Der langjährige NHL-Spieler hatte in Nordamerika auf diese Saison hin keinen …