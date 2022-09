Mario Balotelli hat für zwei Jahre beim FC Sion unterschrieben. Image: KEYSTONE

«Mache mir keine Sorgen um meinen Ruf» – Mario Balotelli in Sion vorgestellt

Der italienische Stürmer, der am Donnerstag den Medien vorgestellt wurde, versicherte, dass er kein Bad Boy sei und ihm die Schweizer Luft gut tun würde. Gleichzeitig kündigte Sion an, mit seinem neuen Star einen Titel gewinnen zu wollen.

Cet article est également disponible en français. Lisez-le maintenant!

Julien Caloz Folgen

Er trägt eine weite, bedruckte Hose, eine Goldkette um den Hals und einen schwarzen Fischerhut mit dem Kopf eines Panthers. Darunter leuchten zwei Augen: Es sind die von Mario Balotelli, der am Donnerstag im Presseraum des Stadions Tourbillon den Medien vorgestellt wurde. Da der Spieler 189 cm gross ist, neigt er dazu, bei der Beantwortung von Fragen den Kopf ein wenig zu senken, was die Tiefe seiner Augen noch verstärkt.

Mario Balotelli ist eine Persönlichkeit (nicht zu verwechseln mit «Super Mario», einem schnurrbärtigen Klempner, den manche herbeizitieren, um ein Wortspiel zu machen, das in nicht einmal zwei Tagen furchtbar nervig geworden ist). Der Fussballer soll sogar zur Hauptattraktion der Super League werden, die ohne ihn begonnen hat und ab Samstag mit dem Empfang des FC Basel im Wallis (18 Uhr) fortgesetzt wird. Wird der Italiener auf dem Platz stehen? «Ich bin noch nicht zu 100 Prozent fit. Aber ich bin bereit, ein paar Minuten zu spielen», antwortet er mit seiner typischen Art, kurze und präzise Sätze zu bilden.

Balotelli war in den vier Ligen (Italien, England, Frankreich und Türkei), in denen er gespielt hat, nie der absolute Star. In dieser fünften ist er es zweifellos. «Ich bin stolz darauf. Es ist eine schöne Verantwortung», kommentiert er (wieder kurz und präzise), wobei nicht klar ist, ob der Begriff «Verantwortung» bei ihm die gleiche Bedeutung hat wie bei den anderen.

«Ich mache mir keine Sorgen um meinen Ruf.» Mario Balotelli

Der 32-Jährige ist auf und abseits des Platzes für sein Fehlverhalten bekannt, und es gibt keine Anzeichen dafür, dass er sich wenige Tage nach seiner Auseinandersetzung mit seinem Trainer Vincenzo Montella in der Türkei wesentlich verändert hat. «Ich habe keine Probleme mit meinen Trainern, auch wenn die Leute das Gegenteil behaupten», sagte er und fügte hinzu: «Ich mache mir keine Sorgen um meinen Ruf, denn ein schlechter Ruf wird zu oft durch unwichtige Details aufgebaut. Für mich zählen nur die Meinungen meiner Liebsten. Ich interessiere mich nicht für Leute, die über mich reden und mir falsche Vorwürfe machen, ohne mich zu kennen.»

Im Wallis wird er vielleicht keine Zeit haben, sich mit seinen Trainern zu ärgern, und das liegt nicht daran, dass er vor ihnen gehen wird, da er für zwei Jahre unterschrieben hat, mit dem Ziel eine Trophäe zu gewinnen. «Das wäre schön, denn das ist mir schon lange nicht mehr passiert», lächelte er und bezog sich damit auf den späten Gewinn des englischen Meistertitels mit City im Jahr 2012. Am letzten Spieltag war er es, der Sergio Agüero den Ball für den erlösenden Treffer zugespielt hatte.

Freut sich über den Coup, der ihm gelungen ist: Sportdirektor Barthélémy Constantin (r.) bei der Präsentation von Mario Balotelli (l.). Image: KEYSTONE

Die Schweizer Meisterschaft ist ein weit entferntes Ziel. Der Pokal ist etwas anderes. Sion will in diesem Wettbewerb ein Zeichen setzen (bald wird es Rapperswil im 16. Finale herausfordern), auch wenn «der Mythos mit der Finalniederlage gegen Basel 2017 gestorben ist», wie Barthélémy Constantin erinnerte.

Er und nicht sein Vater stand am Donnerstag bei der Vorstellung des Spielers auf dem Podium - ein Zeichen dafür, dass die Zeit vergeht und er vielleicht bald mehr Verantwortung in der Führung des Vereins übernehmen wird.

Der Italiener ist bereit für die neue Aufgabe. Bild: keystone

Aber das ist eine andere Geschichte. Die, die sich vor den Augen der Walliser Fans abspielt, ist zu schön, um an morgen zu denken. Der FC Sion hat mit der Verpflichtung seines neuen Stars 10 Millionen Fans gewonnen (so viele Abonnenten hat Balotelli auf Instagram) und die Aufregung um Sion ist so gross, dass man beim Aussteigen aus dem Zug überrascht war, Valère und Tourbillon am selben Ort zu finden.

«Die Schweiz ist ein Land, in dem man die Leute besser leben lässt, als anderswo.» Mario Balotelli

Es ist noch nicht klar, wie Mario Balotelli, der in Montreux wohnen wird, diese Begeisterung empfinden wird und ob er in der Lage sein wird, sie über einen längeren Zeitraum zu schüren. Er hat eine gute Saison in der Türkei hinter sich (18 Tore und 4 Vorlagen in 31 Ligaspielen), aber das war eine andere Mannschaft und eine andere Liga. Vor allem aber ein anderer Kontext.

Einige Journalisten betonten am Donnerstag das beruhigende Umfeld, in dem «MB» in den nächsten Monaten baden wird. Der Spieler selbst gab zu, dass die Schweiz ihm einen unvergleichlichen Raum der Ruhe bieten könne. «Es ist ein Land, in dem man die Leute besser leben lässt als anderswo». Ob es das ist, was der italienische Nationalspieler im Leben braucht, um sich wohlzufühlen, wird sich bald herausstellen, denn er hat es nie probiert.