Cheick Conde darf weiterhin mit der ersten Mannschaft des FC Zürich mittrainieren. Bild: KEYSTONE

Glück für den Ersatzbank-Verweigerer – Cheick Conde beim FC Zürich begnadigt

Der FC Zürich hat in einer Medienmitteilung mitgeteilt, dass Cheick Conde weiterhin am regulären Trainings- und Spielbetrieb des FCZ teilnehmen darf. Am Wochenende weigerte sich Conde auf der Ersatzbank Platz zu nehmen.

Am letzten Samstag traf der FC Zürich im Letzigrund auf die Berner Young Boys. Bei diesem Spiel weigerte sich Cheick Conde nur auf der Ersatzbank Platz zu nehmen.

Daraufhin hatte FCZ-Trainer Ricardo Moniz Konsequenzen für den Mittelfeldspieler angekündigt: «Er hat sich selber aussortiert. Das gibt knallharte Konsequenzen.»

Nun teilten die Zürcher mit, dass sich Conde einsichtig zeigte und sich mehrmals beim Team und bei Moniz entschuldigte. Welche Konsequenzen für Conde nun folgen teilte der FCZ nicht mit. In der Medienmitteilung erwähnten die Zürcher: «Zu den internen Massnahmen und allen weiteren Details gibt der FC Zürich keine Auskunft.» (riz)